Olavarría vivió un miércoles inolvidable: las mejores postales del festejo por el pase de Argentina a la final

Fotos: Mauricio Latorre – En Línea Noticias

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial desató una celebración que, en cuestión de minutos, transformó el centro de Olavarría en un gran punto de encuentro.

El triunfo agónico frente a Inglaterra sacó a cientos de vecinos de sus casas para compartir una alegría que se vivió con banderas, cánticos y una emoción difícil de describir.

El Paseo Jesús Mendía y los alrededores del Palacio San Martín volvieron a convertirse en el escenario elegido por los hinchas. Familias, grupos de amigos, niños, jóvenes y adultos llegaron desde distintos puntos de la ciudad para celebrar una victoria que tuvo todos los condimentos: sufrimiento, remontada y un gol sobre el final que desató el desahogo colectivo.

La celebración no quedó limitada al punto habitual de los festejos. Las calles del microcentro se poblaron de vecinos que acompañaron la caravana de autos y motos, generando un clima festivo que se extendió durante varios minutos.

Estas son las mejores imágenes de una noche que quedará en el recuerdo de los olavarrienses y que alimenta la ilusión de volver a ver a Argentina en lo más alto del fútbol mundial.

El próximo domingo, frente a España, la Selección buscará escribir otro capítulo de su historia y, si el sueño se hace realidad, la ciudad promete volver a teñirse de celeste y blanco.