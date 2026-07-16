Lautaro Martínez, el bahiense que también dio sus primeros pasos en la escuelita de Racing de Olavarría

Cuando el reloj marcaba dos minutos del tiempo de descuento, apareció el hombre indicado. Lautaro Martínez conectó de cabeza un preciso centro de Lionel Messi y marcó el gol que selló la histórica remontada de la Selección Argentina ante Inglaterra. El 2-1 desató el delirio albiceleste y clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva final de la Copa del Mundo.

El delantero bahiense ingresó desde el banco cuando el panorama era complicado para Argentina. Inglaterra ganaba 1-0 y el tiempo se consumía. Sin embargo, el empate de Enzo Fernández abrió una puerta que el «Toro» terminó de derribar con un cabezazo inolvidable para vencer a Jordan Pickford y desatar el festejo en Atlanta.

Un paso por Olavarría en sus primeros años

Aunque su historia futbolística está profundamente ligada a Bahía Blanca y a Racing Club de Avellaneda, Lautaro Martínez también tiene un capítulo vinculado a Olavarría.

Durante la etapa en la que su padre, Mario Martínez, jugó en Racing Athletic Club de Olavarría en el Torneo Argentino, Lautaro comenzó a practicar fútbol en la escuelita de la institución chaira. Años más tarde, el propio delantero recordó aquel momento en una entrevista.

«Yo lo seguí siempre a mi papá. Cuando se fue a Racing de Olavarría a jugar el Torneo Argentino, yo arranqué también la escuelita ahí y me gustaba jugar de defensor», contó tiempo atrás.

Aquellos primeros entrenamientos quedaron lejos en el tiempo, pero forman parte de la historia deportiva de quien hoy es uno de los grandes referentes de la Selección Argentina.

«Siempre soñé con hacer este gol»

Consumada la clasificación a la final, Lautaro no pudo contener la emoción. Con lágrimas en los ojos recordó el esfuerzo de su familia y el camino recorrido hasta este momento.

«La verdad, es muy fuerte todo esto. Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol», expresó.

También tuvo palabras para su madre y para sus hijos.

«Cuando me fui a Racing, mi vieja jamás dejó de tender mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final. Tengo a mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida.»

Finalmente, reveló que había presentido lo que iba a suceder.

«Lo soñé. Le dije a Alexis que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho.»

Con un cabezazo que ya quedó grabado en la historia de la Selección, el bahiense que alguna vez empezó a jugar en la escuelita de Racing de Olavarría fue el héroe de una noche inolvidable y el encargado de llevar a Argentina a otra final del mundo.