Promovida por el MTE se realizará una residuos electrónicos y eléctricos

Se realizará una jornada de reciclado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con el objetivo de promover el cuidado ambiental y acompañar la generación de trabajo digno a través de una nueva cooperativa en formación.

La actividad tendrá lugar el viernes 6 de marzo en el Parque Mitre, en la intersección de Belgrano y Brown, en el horario de 9 a 13 y de 16 a 20. Allí se podrán acercar computadoras, celulares, cables y electrodomésticos en desuso. No se recibirán pilas ni baterías.

La propuesta forma parte del proceso de conformación de una cooperativa dedicada al reciclado y recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos. La iniciativa surge a partir de una experiencia previa de capacitación en reciclado electrónico desarrollada el año pasado junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), con personas que participaron de un taller en la Unidad 38 y que actualmente se encuentran en proceso de reinserción.

Desde la organización destacaron la importancia de la difusión, ya que en la ciudad no existen espacios específicos para depositar este tipo de residuos, como computadoras o pequeños electrodomésticos en desuso. En ese sentido, remarcaron que cuanto mayor sea el volumen de material recolectado, mayores serán las posibilidades de consolidar el proyecto cooperativo.