Histórico: inauguraron el parque eólico de YPF Luz en la planta de Cementos Avellaneda

Este jueves 26 de febrero de 2026 se realizó el acto oficial de inauguración del Parque Eólico CASA en Olavarría, un hecho inedito e historico para la ciudad y la industria Minera con autogeneración de energía. El proyecto, desarrollado por YPF Luz en el predio de la firma Cementos Avellaneda, representó una inversión de 80 millones de dólares.

La obra cuenta con una potencia instalada de 63 MW y está integrada por 9 aerogeneradores Nordex Delta 4000. Cada equipo posee una potencia individual de 7 MW y una altura cercana a los 200 metros.

Durante el evento, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, destacó el cumplimiento de los plazos de obra: «en mayo del dos mil veinticuatro nos encontramos haciendo como que ese molino estaba ahí instalado. Hoy en menos de dos años hemos convertido esa idea, ese sueño de muchos en realidad». El directivo, oriundo de Olavarría, agregó que el propósito es «convertir el recurso en valor para que la industria pueda desarrollarse, pueda ser cada día más eficiente y pueda generar bienestar».

Datos de producción y tecnología

El parque genera una energía anual aproximada de 260.000 MWh, volumen suficiente para abastecer a más de 72.000 hogares. En cuanto a su funcionamiento, se divide en dos bloques:

Autogeneración: 4 aerogeneradores (28 MW) abastecen directamente la planta de cemento.

Mercado industrial: Los 5 restantes (35 MW) aportan energía renovable a clientes de YPF Luz a través del Mercado a Término.

Por su parte, el CEO de Cementos Avellaneda, José Luis Maestri, resaltó la importancia de la sostenibilidad: «Este desarrollo refuerza el compromiso de continuar reduciendo nuestra huella ambiental, en línea con nuestra hoja de ruta definida para alcanzar las metas de descarbonización al 2030». Maestri recordó que el proyecto inició en 2019 con estudios de viento y valoró la «coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos».

Impacto local y regional

La construcción del parque ocupó una superficie de 450 hectáreas y tuvo un impacto directo en la economía local con la contratación de 50 empresas de la zona y un pico de 150 trabajadores en obra.

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, valoró la transformación de la ciudad en un «polo eólico que viene a contribuir a la diversificación de nuestro entramado productivo». Wesner subrayó que la energía generada «podría abastecer tranquilamente a todo nuestro partido» y celebró que se proteja «algo tan preciado que tenemos que es nuestro ambiente».

Finalmente, la subsecretaria de Minería bonaerense, Laura Delgado, enfatizó el perfil educativo del proyecto: «pone un ejemplo de la posibilidad y la realidad de poder hacer industria y minería de una manera sustentable. Es fundamental la incorporación de trabajadores calificados formados en el distrito».

Con esta inauguración, YPF Luz alcanza una capacidad instalada total de 3.5 GW, de los cuales 819 MW corresponden a energías renovables. (En Línea Noticias)