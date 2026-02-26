The Grease llega a la televisión nacional

La banda olavarriense The Grease dará un paso importante en su carrera este sábado 28 de febrero, cuando se presente en el programa Metepua, que se emite por Canal A.

El grupo participará interpretando temas propios, con el objetivo de mostrar su identidad sonora y su propuesta artística ante una audiencia de alcance federal. La presentación no solo será difundida por la señal televisiva, sino también a través de las redes sociales del ciclo.

El programa es conducido por el músico Diego Mizrahi y producido por Buenas Notas Producciones. La grabación se realizará en la ciudad de Buenos Aires, donde la banda registrará su show en vivo. La fecha de emisión será anunciada próximamente.

“Metepua” se consolidó como un espacio dedicado a la difusión del rock independiente argentino, funcionando como plataforma para bandas emergentes con proyección nacional.

The Grease está integrada por Raúl Emilio Romero (guitarra y voz), Matías Casagrande (guitarra y voz), Mariano “Chino” López Pineiro (batería) y Javier Bou (bajo y voz). La participación en el ciclo representa una oportunidad para ampliar su proyección más allá del circuito local y llevar el nombre de Olavarría a una pantalla de alcance nacional.