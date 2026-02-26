En Azul se consolidó el trabajo regional de cara al Congreso Provincial de Salud

En la ciudad de Azul se desarrolló el Pre Congreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria IX, una instancia preparatoria del encuentro bonaerense que reúne a referentes del área para intercambiar experiencias y avanzar en la integración del sistema sanitario.

La jornada tuvo lugar en la Escuela Normal y estuvo centrada en el análisis del Plan Quinquenal de Salud bonaerense y sus desafíos actuales. Se realizaron talleres sobre gestión de redes, salud mental y Atención Primaria, con el objetivo de fortalecer herramientas de abordaje en los territorios.

La apertura estuvo encabezada por el intendente local Nelson Sombra y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. También participaron la viceministra Alexia Navarro, el director de la Región Sanitaria IX Ramiro Borzi, jefes comunales de distritos vecinos, autoridades y equipos de salud de la región. Entre ellos estuvo el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner.

Previo al inicio de la jornada, los intendentes mantuvieron un encuentro con el Ministro para delinear estrategias específicas y fortalecer la articulación regional en materia sanitaria. Participaron además Julio Marini (Benito Juárez), Eduardo Bucca (Bolívar), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Martín Randazzo (General La Madrid) y Alfredo Fisher (Laprida).

Las definiciones en la apertura

Durante su intervención, Sombra destacó la modalidad de trabajo vinculada al Plan Quinquenal, al señalar que estas instancias permiten compartir miradas y necesidades comunes entre distritos. En ese sentido, subrayó que la demanda en los efectores públicos se incrementó en el actual contexto socioeconómico y remarcó la importancia de fortalecer el sistema de salud pública.

El jefe comunal hizo hincapié en el rol de la Atención Primaria como eje estratégico, al considerarla la puerta de entrada al sistema y una herramienta clave para relevar las problemáticas de la comunidad. También sostuvo la necesidad de profundizar el trabajo territorial con promotores de salud y equipos locales, y de consolidar una red regional que evite la competencia entre distritos y promueva políticas públicas integradas.

Por su parte, Kreplak explicó que el modelo de gestión se basa en una planificación participativa, con objetivos que se definen año a año y territorio por territorio. Además, anticipó que las conclusiones y propuestas surgidas de los talleres serán llevadas al Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que se realizará los días 15, 16 y 17 de abril en Mar del Plata.

El Ministro remarcó que el objetivo es consolidar el Plan Quinquenal, actualmente en su segunda etapa de implementación, y avanzar en la construcción de un proyecto sanitario a cinco años que responda a las necesidades concretas de cada territorio.