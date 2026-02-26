Ángel Adrián Mocorich “El Moco” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de febrero de 2026 a los 66 años de edad. Sus hijas Nadia, Mariana y Josefina Mocorich; sus hijos políticos Sebastián, Juan Pablo y Faustino; sus nietos Vicente, Juan Simón, Beltrán, Felipe y Juan Román; su madre Graciela Spampinatto; su hermana Silvia; sus hermanos políticos; sus sobrinos; la madre de sus hijos Stella Verbach; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “E”, y se realizará responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el viernes 27 de febrero a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Barrio Luján. Nacido en Gerli. Docente.



