Marcelo Adrián Feigelson (Q.E.P.D.)

Marcelo Adrian Feigelson (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de febrero de 2026 a los 67 años de edad. Su esposa Marysel Placenti; sus hijos Matías, Tomás y Agustina; su hermana Ana María; su hermana política Patricia; su sobrino Juan Bautista; su empleado Gonzalo; su amigo Carlos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Sin velatorio. Sin responso. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro. Nacido en Olavarría. Comerciante.