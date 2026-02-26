Ángel Fabian Galván “Monito” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de febrero de 2026 a los 58 años de edad. Su esposa Nancy; sus hijas Pamela, Camila y Paloma; su padre Miguel Angel Galván; sus nietos Zoe y Uziel; sus hermanos Miguel, Norma y Raúl; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, con responso en la Capilla Ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el viernes 27 de febrero a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de barrio Coronel Dorrego. Nacido en Olavarría.