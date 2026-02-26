Martin Mandarano CEO de YPF Luz: «Olavarría tiene los aerogeneradores mas grandes del pais»

En una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, brindó precisiones sobre la puesta en marcha del nuevo parque eólico en Olavarría. El directivo resaltó las condiciones del partido para la generación de energías limpias y el impacto directo en la producción de cemento.

Mandarano detalló la magnitud de la obra y especificó que se trata de «63 megavatios de potencia instalada con nueve aerogeneradores de siete megavatios cada uno, los más grandes que hay hoy en el país». El referente de la compañía energética destacó la calidad del viento en la zona como factor determinante para la inversión. «Olavarría tiene un recurso eólico muy importante, por eso estamos aquí con este segundo parque que hacemos con Cementos Avellaneda».

Sobre el objetivo de sustentabilidad de la empresa asociada, el CEO fue categórico respecto al alcance del proyecto. «Con este parque, la planta de Cementos Avellaneda va a estar abastecida en un cien por ciento de energía renovable».

Finalmente, destacó la eficiencia de generar energía en el mismo sitio donde se utiliza y puso de relieve el compromiso con la comunidad local. «Para nosotros es un orgullo estar acá, haberlo construido en tiempo récord y con mucha mano de obra local de Olavarría».