Jose Luis Maestri: «es un orgullo para la compañía haber concluido este proyecto en tiempo récord»

En una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, el director general de Cementos Avellaneda, José Luis Maestri, y el director de operaciones, Sebastián Heller, se refirieron a la inauguración del segundo parque eólico de la firma. Los directivos destacaron que la obra permite alcanzar la neutralidad de carbono en el consumo eléctrico de la planta local.

Autonomía energética y sustentabilidad

Mestri resaltó la importancia de la inversión para la estrategia a largo plazo de la cementera. «Es un orgullo para la compañía haber concluido este proyecto en tiempo récord». El directivo explicó que la iniciativa busca descarbonizar la producción y mejorar la eficiencia de la planta. «Con este parque, la planta de Olavarría va a estar abastecida en un cien por ciento de energía eléctrica renovable».

Por su parte, Sebastián Heller brindó precisiones sobre la capacidad de los equipos instalados en el predio. «Son nueve aerogeneradores de siete megas cada uno, lo cual nos da una potencia de sesenta y tres megavatios». Heller destacó que se trata de tecnología de vanguardia, señalando que son «los aerogeneradores más grandes que hay hoy instalados en Argentina».

Impacto en la matriz productiva

La obra se desarrolló en un plazo de dieciocho meses y contó con una fuerte participación de recursos regionales. Los directivos hicieron hincapié en el compromiso local durante el proceso de construcción. «Este proyecto se hizo con mano de obra local y con proveedores de la zona», afirmó Mestri.

Heller también se refirió al cambio que esta infraestructura representa para el paisaje y la industria de Olavarría. «Estamos transformando la matriz energética de nuestra producción», indicó, y agregó que la energía generada no solo abastece a la fábrica, sino que el excedente se vuelca al sistema nacional. «Cuando la planta no consume la totalidad, esa energía limpia va directamente a la red nacional para beneficio de todos».