Una mujer fue trasladada al Hospital tras un siniestro vial en avenida Ituzaingó

​Una mujer fue derivada al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» este jueves por la mañana tras protagonizar un hecho de tránsito en el barrio Sarmiento.

​El siniestro ocurrió en la Avenida Ituzaingó, entre República del Líbano y José Luis Torres. Según los datos recabados en el lugar, una motocicleta Gilera Smash de 110 cc colisionó con un Fiat Palio mientras ambos vehículos circulaban en la misma dirección por la avenida, en sentido hacia la calle Colón.

​Producto del impacto, la conductora del rodado menor cayó al pavimento y sufrió heridas que motivaron su traslado.

​En el sitio trabajó personal policial del Comando de Patrullas y de la base UTOI, quienes brindaron asistencia inicial y coordinaron el arribo de una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal.