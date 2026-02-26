El Club El Provincial definió su agenda de actividades para marzo
Con nuevas propuestas y de cara al inicio de la temporada, la Comisión Directiva del Club El Provincial se reunió con profesores para coordinar y acordar las actividades que comenzarán a desarrollarse a partir de marzo.
Según se informó, este año se dictarán disciplinas como fútbol integrado, fútbol infantil, patín, zumba, circo, canto, taekwondo, folklore, yoga, stretching, tenis de mesa, bombo y patín carrera.
Además, la institución contará con actividades impulsadas desde el Municipio, entre ellas gimnasia para adultos mayores y gimnasia para adultos.
Desde el club invitaron a la comunidad a acercarse para recibir información e inscribirse. Para consultas, se encuentra disponible el contacto por WhatsApp al 2284 587060.