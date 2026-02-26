Concejales opositores piden informes sobre el funcionamiento del sistema de telemedicina

Concejales del PRO y de Juntos por Olavarría presentaron un pedido de informes ante el Departamento Ejecutivo del Municipalidad de Olavarría para conocer en detalle cómo funciona el sistema de telemedicina incorporado en distintos puntos del Partido.

La iniciativa apunta a obtener precisiones sobre el alcance del servicio, las condiciones de prestación y el marco legal que lo regula.

El planteo se da en un contexto en el que el sistema quedó bajo observación tras un hecho ocurrido el año pasado en Sierras Bayas, donde un vecino falleció luego de haber sido atendido bajo esta modalidad. La Justicia investiga las circunstancias del caso.

En recorridas por el sistema de salud municipal, los ediles señalaron que constataron la instalación de siete cabinas de telemedicina destinadas a atención en pediatría, medicina general y psicología. Según indicaron, las consultas se realizan con profesionales externos al ámbito local.

El pedido de informes requiere detalles sobre la modalidad de contratación del servicio, la nómina de profesionales intervinientes, la cobertura ante eventuales situaciones de mala praxis, los protocolos médicos aplicados y las medidas de resguardo de datos sensibles de los pacientes.

Además, los concejales solicitaron información sobre los costos del sistema y su esquema de financiamiento, en el marco de la utilización de recursos públicos municipales.

“La telemedicina debe realizarse con controles claros, reglas precisas y plena garantía de derechos para los pacientes”, expresaron los autores del proyecto.