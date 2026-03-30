Recalde aislado: el municipio se tuvo que desdecir por el avance del agua de los campos y sierras

El Municipio de Olavarría informó en las últimas horas un aumento en el nivel de agua en la zona de Recalde debido al arribo de caudal proveniente de la cuenca alta del Vallimanca y campos del sector. Esta situación provocó que el acceso a la localidad se encuentre actualmente anegado, contradiciendo el reporte oficial de hace menos de 12 horas donde se aseguraba que el ingreso no presentaba inconvenientes.

El secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, quien recorrió la zona el domingo por la tarde, había calificado el panorama como favorable. Sin embargo, la falta de previsión sobre el escurrimiento de las zonas rurales y serranas obligó a la comuna a rectificar su postura ante el aislamiento del pueblo.

“Ha cambiado el régimen pluvial de Olavarría”, expresó Fariña, donde detalló que en la ciudad la caída de agua superó los 150 mm, mientras que en Recalde la cifra se elevó por encima de los 200 mm.

Respecto a la situación del casco urbano y el arroyo Tapalqué, el funcionario añadió que “está muy bien” y agregó que “la lectura que hacemos desde el municipio es favorable, porque todos los trabajos de limpieza de canales que hemos estado haciendo, como en el canal de Circunvalación que se limpió hace pocos días, el avenida La Rioja, el de calle 153 o Ruta 60, toda esta limpieza que se viene haciendo es lo que después determina que con 150 mm a las 7 de la mañana tenés una foto y a las 10 de la mañana la foto es completamente distinta. La ciudad estaba prácticamente normalizada”.

Asistencia y advertencia por el puente Blanca Grande

A pesar de la normalización en la planta urbana, la situación en la zona rural se agravó. El Comité de Emergencias, integrado por Desarrollo de la Comunidad, Protección Ciudadana y Defensa Civil, se encuentra activo repartiendo colchones, alimentos y 80 bidones de agua para asistir a las familias damnificadas en Recalde.

Desde el Municipio se solicitó de manera urgente no circular por caminos vecinales ni intentar acceder a la localidad, dado que “el sector del puente Blanca Grande es el que presenta actualmente una mayor crecida del nivel de agua”.

Personal de la Secretaría de Obras Públicas continúa trabajando en el sector bajo las directivas de Fariña, quien permanece en la localidad desde la madrugada tras el agravamiento de la situación hídrica.