Se realizará este martes la primera Sesión del Concejo Deliberante Estudiantil

Este martes 23 de septiembre desde las 9 horas se realizará en el recinto del HCD ubicado en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante Estudiantil (HCDE) 2025. Será transmitido en vivo por el canal de YouTube del HCD de Olavarría.

Durante la sesión, los representantes de las distintas instituciones educativas que ya trabajaron sus proyectos en comisión los someterán a votación de sus compañeros.

En una segunda sesión a realizarse en octubre se tratarán el resto de los proyectos de los 47 concejales estudiantiles.

Según establece la ordenanza 4924/22, los proyectos aprobados en el HCDE luego ingresarán como proyectos formales al HCD en el período deliberativo 2026 para su tratamiento en el cuerpo legislativo local.

Los concejales estudiantiles fueron elegidos por sus compañeros en el marco de una participación de más de 40 instituciones educativas olavarrienses de todas las modalidades, incluidas escuelas de educación especial y de adultos.