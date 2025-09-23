MYRIAM VIVIANA de ARZAVE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de Septiembre de 2025 a los 60 años de edad.

Sus hijos: Ludmila, Agustina y Jaime; sus nietas: Avril, Amelie y Juana; su madre; sus hijos políticos; sus hermanos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas. El velatorio comienza éste Martes 23 a las 8:00 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio de Sierras Bayas.

DÍA Y HORA: Martes 23 de Septiembre a las 10:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Sierras Bayas

Lugar de nacimiento: Nacida en Sierras Bayas.

Actividad que desarrollaba: Cosmetóloga Jubilada