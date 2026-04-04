“Si no flamea la bandera argentina, no vuelvo a Malvinas”: la definición de Josi Duhau en CoNverSo

El último episodio de CoNverSo dejó una de las definiciones más contundentes en torno a la causa Malvinas. Fue Josi Duhau, excombatiente, quien al recordar su regreso a las islas en 2008 marcó un límite claro sobre su vínculo actual con el territorio.

“Si no flamea mi bandera, no vuelvo a Malvinas”, afirmó, al referirse a la posibilidad de regresar. La frase no quedó ahí: inmediatamente reforzó la idea al señalar que solo lo haría “si flamea la bandera argentina”.

El testimonio surgió al repasar su experiencia al volver a las islas décadas después de la guerra, en un viaje cargado de emociones. Duhau explicó que ese regreso tuvo un sentido personal profundo: visitar el lugar donde murió un compañero y cerrar una etapa de su vida.

Sin embargo, ese mismo viaje también expuso contradicciones difíciles de procesar. “Tuve que presentar el pasaporte para entrar, entrando a mi tierra”, relató, en referencia a las condiciones actuales de acceso a las islas.

A pesar de reconocer la belleza del lugar —al que definió como “uno de los lugares más lindos de la República Argentina”—, dejó en claro que su decisión no pasa por lo emocional ni lo paisajístico, sino por una cuestión de soberanía.

“Por mí solo no vuelvo a Malvinas”, insistió. Y en ese punto, profundizó el sentido de su postura: la única excepción sería poder viajar con su familia, como forma de compartir lo vivido durante años de relatos y memoria.

En esa misma línea, dejó una definición que proyecta su mirada hacia el futuro: “Sería uno de los primeros en irme a vivir a Malvinas si fuera así”, expresó, en relación a un escenario en el que las islas vuelvan a estar bajo bandera argentina.

El planteo sintetiza una tensión que atraviesa gran parte del testimonio: el vínculo emocional con Malvinas, la experiencia vivida en la guerra y la situación actual del territorio.

En ese cruce, la frase funciona como una síntesis clara: no se trata de volver por volver, sino de hacerlo en condiciones que, desde su mirada, respeten la soberanía por la que combatió.