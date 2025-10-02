Sierras Bayas celebra el patrimonio con una semana de actividades

Sierras Bayas se prepara para vivir una intensa semana de actividades en el marco del Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se conmemora cada 8 de octubre. La asociación civil Paisaje Cultural Minero invita a toda la comunidad a participar de la iniciativa «Sierras Bayas Celebra Patrimonio», que se desarrollará desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 de octubre.

La celebración busca fomentar la reflexión y el interés en la preservación de los bienes culturales y naturales que forman parte de la identidad argentina, tal como lo establece el Decreto N° 2033 de 1990.

Programa de actividades

Miércoles 8 de octubre: Foco en geopatrimonio e industria

Las actividades comenzarán con charlas en el Centro Cultural Municipal «Foot Ball Club»:

10:00 hs: La licenciada María Julia Solari ofrecerá la charla «¿Qué sabemos sobre geopatrimonio?» , un acercamiento a los conceptos de geositio y geoparque.

La licenciada ofrecerá la charla , un acercamiento a los conceptos de geositio y geoparque. 11:00 hs: Gonzalo Vizental , director del emprendimiento La Fábrica de Liebig, Entre Ríos, compartirá la experiencia de la puesta en valor de la histórica Fábrica de carnes Corned Beef, declarada Patrimonio Histórico Nacional .

, director del emprendimiento de Liebig, Entre Ríos, compartirá la experiencia de la puesta en valor de la histórica Fábrica de carnes Corned Beef, declarada . 18:00 hs: Vizental repetirá su exposición para el público general en la Calera 1888.

Jueves 9 de octubre: Presentación de novela histórica

18:30 hs: Se presentará el libro «El destierro de Bärbel», una novela histórica de Adrián Lorea que relata la deportación de alemanes del Volga en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. La entrada es libre y gratuita.

Viernes 10 de octubre: El desafío de recuperar lo industrial

La licenciada Ana Pía Recavarren brindará la charla abierta «Recuperar lo industrial, reactivar la comunidad: el desafío de Sierras Bayas».

Sábado 11 de octubre: Scouts y caminata fotográfica

El grupo Scout Cristo Rey realizará una actividad afín en el marco de su campamento de fin de semana en el Balneario y Camping de Colonia San Miguel .

realizará una actividad afín en el marco de su campamento de fin de semana en el . 14:30 hs: La escuela de fotografía Luis Molina llevará a cabo una Caminata fotográfica Patrimonial. El punto de encuentro será la Calera 1888 y la actividad está abierta a todos los interesados. Se compartirá una mateada y, si el clima lo permite, se realizarán fotos nocturnas en el Cerro del Diablo.

Domingo 12 de octubre: Cierre en la plaza central