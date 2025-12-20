Una noche histórica para Racing

La noche de ayer quedará marcada en la historia de Racing. Con un acto institucional, se llevó a cabo la inauguración de la nueva luminaria, una obra largamente esperada que representa un paso fundamental en el crecimiento de la institución.

El evento contó con la presentación oficial de la nueva app de Racing Club, una herramienta pensada para fortalecer el vínculo con socios y socias, acercando información, servicios y novedades del club de manera ágil y accesible. Esta iniciativa refleja el compromiso de Racing con la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos.

La jornada tuvo una destacada presencia de autoridades del club, dirigentes, deportistas, trabajadores, socios y representantes de la comunidad, quienes acompañaron este momento tan significativo. La concurrencia fue una muestra clara del sentido de pertenencia y del orgullo compartido por todo lo que Racing representa.

La puesta en funcionamiento de la nueva luminaria no solo mejora las condiciones, sino que simboliza el esfuerzo colectivo, la planificación y el trabajo sostenido que viene realizando el club. Es una obra que mira al futuro, pero que también honra la historia y la identidad.

Desde Racing celebramos esta noche histórica con enorme felicidad y emoción, reafirmando el compromiso de seguir creciendo, invirtiendo y construyendo un club cada vez más grande, siempre de la mano de su gente.