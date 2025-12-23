Wesner entregó una donación de elementos a Bomberos

Bomberos Voluntarios de Olavarría recibió una nueva donación de equipamiento por parte del Municipio, en un acto realizado en el Cuartel Central, con la participación de autoridades municipales, institucionales y del cuerpo bomberil.

El aporte incluyó elementos de protección personal y herramientas operativas, destinadas a fortalecer el trabajo diario de las y los bomberos y a mejorar las condiciones de seguridad en cada intervención.

Detalle del equipamiento entregado

Entre los elementos incorporados se destacan cascos de seguridad, herramientas manuales para tareas forestales y de intervención —como picos, palas y hachas—, además de indumentaria de alta visibilidad.

Este equipamiento permitirá reforzar la seguridad del personal y optimizar la capacidad de respuesta ante intervenciones urbanas, rurales y preventivas, especialmente en el contexto de la temporada de incendios forestales, cuando se intensifican este tipo de emergencias y las tareas de mantenimiento en espacios abiertos.

Trabajo conjunto y proyección

El presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, agradeció el acompañamiento del Municipio y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Estado local y la institución, destacando además las acciones desarrolladas durante 2025 y las que ya se proyectan para la agenda 2026.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría se valoró este tipo de aportes, que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo del personal y a fortalecer el sistema de respuesta ante emergencias, subrayando la importancia del compromiso conjunto entre Municipio, institución y comunidad para seguir brindando un servicio cada vez más seguro y eficiente a los vecinos.

Autoridades presentes

Durante la entrega estuvieron presentes el intendente Maximiliano Wesner; el presidente del Consejo Directivo de Bomberos, Hugo Fayanás; el segundo comandante general Marcelo Menchaca; el director de Defensa Civil, Adrián Guevara; integrantes del Cuerpo Activo, del Consejo Directivo, de la Subcomisión de Damas y miembros del Gabinete Municipal.