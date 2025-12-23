Katia Appelhans presenta su libro Neuroviajes, un ensayo sobre cómo viajar transforma el cerebro

El próximo 8 de enero se presentará en Olavarría el libro Neuroviajes: por qué después de viajar ya no somos los mismos, de la autora Katia Appelhans, una propuesta que combina experiencias personales con divulgación en neurociencia para analizar el impacto de los viajes en el cerebro, las emociones y la identidad.

La obra se inscribe dentro del género ensayo y propone una mirada distinta sobre el acto de viajar, no solo como desplazamiento geográfico sino como una experiencia de transformación personal, capaz de generar cambios duraderos en la forma de pensar y sentir.

Qué sucede en el cerebro cuando viajamos

A lo largo del libro, Appelhans explica de manera accesible qué ocurre en el cerebro cuando una persona se expone a entornos nuevos, rompe rutinas y enfrenta lo desconocido. En ese proceso, se activan mecanismos vinculados al aprendizaje, la memoria, la emoción y la construcción de la identidad.

Desde esa perspectiva, Neuroviajes plantea que los viajes dejan huellas profundas y que, más allá del regreso físico, la experiencia produce una modificación interna que perdura en el tiempo.

Una propuesta para reflexionar sobre el viaje

Entre los ejes que atraviesan el libro se destacan:

El impacto del viaje en el cerebro y las emociones

Los cambios duraderos en la manera de percibir el mundo

El viaje como experiencia de transformación personal

La relación entre memoria, emoción e identidad

La presentación en Olavarría se enmarca en el lanzamiento de la obra y estará abierta al público, con la posibilidad de conocer más sobre el proceso creativo y los conceptos centrales del libro.

Desde la organización señalaron que el encuentro también será una oportunidad para reflexionar sobre el valor del viaje como experiencia vital, más allá del destino.