Claudio Ariel Peralta: «Es imposible para mí vender terrenos sin tener a alguien posibilitándome información»

Cobertura: Desayuno con Noticias / Radio M.

Acompañado del abogado Sergio Roldan, este martes Claudio Ariel Peralta, señalado como vendedor de terrenos de manera irregular, brindó una conferencia de prensa en el estudio jurídico de quien será su abogado defensor, el doctor Sergio Roldán.}

“Vengo a poner la cara, me representará judicialmente el doctor Roldán en la causa que tenga que dar explicaciones”, comenzó diciendo Claudio Ariel Peralta quien además comenzó a mencionar algunos aspectos vinculados a lo que en futuro sería su estrategia de defensa.

“Soy un constructor, desde los 14 años trabajo en la construcción. Es imposible para mí vender terrenos sin tener alguien posibilitándome información. Me voy hacer responsable de lo que me tenga que hacer responsable. Nos vamos a presentar en la justicia en la única causa que hay en mí contra”, dijo Roldán.

Roldán, desde lo técnico, explicó que Peralta se presentará en la causa que se está tramitando en la UFI N° 4 a cargo de la doctora Paula Serrano. De todas maneras el abogado realizó otra serie de aclaraciones y también comenzó a marcar una estrategia de defensa.

Primero Sergio Roldán agradeció la posibilidad que se le dio a su cliente de expresarse y dijo, “en las últimas dos semanas no la ha pasado bien ni él ni su familia, porque aparece como responsable de una situación bastante gravosa. Ya sabemos que hay una denuncia”.

Tras esto habló de cómo se consigue, legalmente, un número de matrícula para un posterior informe de dominio en el caso de una operatoria de compra y venta de terrenos.

“El procedimiento para pedir un informe de dominio, que es el DNI del terreno para saber cómo está y cuál es la situación jurídica del terreno, debería presentarme en Catastro y que un funcionario me de los 4 dígitos que lleva el informe de dominio. Personalmente me he presentado, y como corresponde, los funcionarios municipales si yo no vengo con un poder del titular del terreno no tengo acceso o no me lo dan, es una política de la Municipalidad. En una sucesión debes de presentarte con un poder y mínimamente con una declaratoria de herederos, para acceder al número de matrícula. Si yo no tengo ese número de matrícula es imposible llenar ese informe de dominio que yo voy a pedir en La Plata. Somos los profesionales los que podemos pedir informe de dominio a La Plata”, expresó el doctor Sergio Roldán a modo de introducción y luego volvió al caso de su defendido.

Roldán sostuvo, “acá no hay ninguna prueba de que el Sr. Peralta fue buscar información” y agregó que “ni Sergio Roldán, ni Claudio Peralta ni Juan Bilbao tiene acceso a esa información sino te la da un funcionario municipal».

“Si realmente todos esos terrenos se vendieron alguien dio el número de matrícula para el informe de dominio, está clarito”, expresó Roldán poniendo la mirada en el Municipio y en otro tramo agregó “se está hablando de más de 100 terrenos, estamos hablando de algo muy grave en materia institucional”.

Sobre cuál sería la estrategia de defensa, Roldán sostuvo que “Claudio cuenta información, cuenta con videos, con llamadas y obviamente no los vamos a poner en la prensa porque creemos que no corresponde. Lo haremos en el momento que lo tengamos que hacer y en la Fiscalía que oportunamente nos llame”.

Luego envió un mensaje a la Justicia cuando dijo “si creen que hay pruebas evidentes, porque tiene que haber pruebas evidentes, se lo llamará a un 308 y ese día decidiremos si declaramos o no”.

“Claudio Peralta existe, está y se va a estar presentando en la justicia”, dijo el abogado. Respondiendo a una pregunta de “Desayuno con Noticias” durante la conferencia de prensa expresó, “él tiene mucha información que obviamente la vamos a utilizar para que él se defienda, hay audios, videos, llamados y lo vamos a utilizar como corresponde”.

También consultado por el cronista de “Desayuno con Noticias”, dijo Roldán “yo no puedo decirte si hay un funcionario del municipio, más allá de que en la calle están. No me corresponde a mí decir el nombre de un funcionario” y reiteró “es difícil acceder a esa información” en referencia a los datos de las matrículas de los terrenos.

En ese punto ejemplificó “ni Sergio Roldán, ni Claudio Peralta, ni Juan Bilbao tiene acceso a esa información sino te la da un funcionario municipal”

“Si realmente todos esos terrenos se vendieron alguien dio esa matrícula para el informe de dominio”, indicó el doctor Sergio Roldán.

“Yo no hago política, no soy político. Trabajo para mí, soy defensor. Obviamente la política también se mueve en paralelo a lo que está pasando. Veo que se está tratando de formar una comisión investigadora, es la finalidad política del Concejo Deliberante de darle luz a una situación irregular grave”, dijo Roldán quien no esquivó a responder sobre el impacto político de la causa.