MDF, ¿qué significa el golpe sobre la mesa que dio Kicillof?

Por Andrés Lavaselli

El lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna del peronismo que materializa el “ismo” propio que hasta ahora Axel Kicillof había demorado, lleva al punto de máxima tensión la pulseada que viene sosteniendo con Cristina Fernández de Kirchner. Pero, al menos en la intención del Gobernador, es lo contrario de lo que una primera lectura podría sugerir: en vez del primer paso concreto hacia una ruptura, intentó ser un gesto de fuerza para evitar el quiebre al precio de forzar una negociación del reparto del poder en pie de igualdad.

Los arquitectos que diseñaron el nuevo espacio -Carlos Bianco, Andrés Larroque, Gabriel Katopodis- le atribuyen un primer objetivo, inmediato: desterrar la idea de que el gobernador no tiene un “aparato” propio, sino que apenas conduce a un pequeño grupo de incondicionales que forman parte de su gabinete. De ahí la exhibición de una fuerza con despliegue territorial, cuya columna vertebral es el grupo de 45 intendentes que ya había respaldado su autonomización en una reunión en Gesell, al que ahora sumó apoyo sindical, de movimientos sociales y de personalidades de la ciencia y la cultura.

Obvio, el dispositivo no flota en el vacío: es una pieza central de la estrategia de Kicillof en su pelea con Cristina: lo que busca el gobernador es demostrar que está a la cabeza de un sector que no se reconoce en la conducción de la Expresidenta, pero que debe ser contenido en el peronismo. “No queremos romper, al contrario: somos conscientes que si eso pasa gana Javier Milei”, dicen. ¿Entonces? “Lo que estamos planteando es que deben tenernos en cuenta en pie de igualdad en el reparto de poder, armado de listas incluido, porque si no nos vamos a seguir achicando”, resumen en la conducción del MDF.

Cuidadoso efecto del diseño de marca o carambola semiótica no buscada, lo cierto es que en el nombre mismo que sus creadores le pusieron a lo que seguramente desde ahora se llamará simplemente “kicillofismo”, aparece velada esa misma clave de su constitución. El “Derecho al Futuro” es, además de la reivindicación de un proyecto presidencial, el reclamo de la posibilidad de ser algo distinto del kirchnerismo a secas: ¿Grabois puede plantear una interna, La Cámpora ser una agrupación interna y nosotros no podemos?, torean en la Casa de Gobierno de calle 6.

El contexto aporta elementos sin los cuales no se entiende el movimiento de Kicillof, que muchos en su entorno no conocieron hasta pocas horas antes de concretarse. Contra algunas versiones de acercamiento que circularon en las últimas horas, se dio en un momento de máxima tensión con el cristinismo-camporismo ¿El motivo de ese pico de enojo? En gobernación apuntan a la imposibilidad de abrir una línea de negociación para resolver de forma consensuada el diseño de las elecciones 2025, es decir si habrá o no habrá PASO y si se desdoblarán o no los comicios.

El Instituto Patria hace una lectura con énfasis diferentes: hablan de un movimiento inoportuno por desvía la atención de la figura de Milei, justo cuando enfrenta la peor crisis desde que asumió: el criptogate. Y señalan que el MDF se lanzó justo para interferir con la reunión ya convocada por Cristina para tratar la reestructuración del PJ nacional en la histórica la sede partidaria de la calle Matheu. Ante la consulta de DIB, voceros de trato diario con CFK indicaron que ella cree que se trata de “una escisión que dividió a la fuerza que lo llevó a ser gobernador”.

Ni siquiera en la secuencia de lo ocurrido hay coincidencia. En el MDF le restan importancia al supuesto efecto distractivo sobre la agenda que complica a Milei (apuntan que Kicillof reaccionó antes que CFK y desde territorios donde el presidente arrasa en la encuesta) y en cambio señalan que el Gobernador terminó de decidirse después de la caída de la PASO nacionales, cuando constató el apoyo camporista a la suspensión de las internas porteñas, que Juan Manuel Olmos habría negociado con Jorge Macri sin escándalo de la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

La escena se deja ver es de fractura: a la enumeración de dirigentes y espacios constitutivos de la nueva línea interna sin una sola presencia de cristinistas, se sumará la ausencia total de kicillofistas en la reunión del PJ, a la que no fueron invitados. El temblor también se siente en los bloques parlamentarios de Provincia: hay 12 diputados que, como se contó acá, están listos para armar un sub-espacio que responda al gobernador, mientras que el Ejecutivo sencillamente no sabe qué posición tienen La Cámpora y aliados en un tema central como las PASO.

Los gestos de rabia para el anecdotario, de hecho, sobran. Ejemplo: Kicillof irá el 1 de marzo a Montevideo para participar en la asunción de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay, y a la intención de velar esa foto tribuyen el viaje relámpago de Cristina el viernes para estar con Pepe Mujica. Parece conspiranoico, pero en calle 6 juran que con la mexicana Claudia Sheinbaum ocurrió algo parecido: “los llamaban para preguntarnos por qué desde el Patria les decían que no correspondía que fuera un gobernador”, cuentan.

Más allá de esas minucias, Kicillof todavía cree que puede haber un primer acuerdo que baje la tensión y encamine la discusión electoral. Debería darse en torno al diseño electoral: por eso, no hará mención al tema en la Asamblea Electoral del 5 de marzo y se dio hasta fin de ese mes para definir el casus belli que podría sentenciar el destino del peronismo en la Provincia: el desdoblamiento -o no- de las elecciones en la provincia. Otro detalle encierra un mensaje de contención del daño: por ahora el Gobernador no buscará expandir en MDF fuera de la Provincia, para no chocar con el mandato nacional de Cristina en el PJ. (DIB) AL

