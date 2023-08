Cómo es el ambicioso plan de Maximiliano Wesner para construir 400 viviendas en cuatro años

Maximiliano Wesner habló con En Línea Noticias a pocas horas del cierre de la campaña electoral de cara a las elecciones PASO donde quedarán definidos los candidatos a intendentes que competirán en el próximo mes de octubre.

Para sortear la PASO, Wesner deberá medir fuerza con otros dos dirigentes de Unión por la Patria: Eduardo Rodríguez y Hernán Parra. Wesner es el único precandidato de Olavarría que aparecerá en las boletas presidenciales de Sergio Massa y Juan Grabois.

Maximiliano Wesner es concejal y director ejecutivo de ANSES Olavarría. Antes de su precandidatura fueron esos lugares los que le dieron altísima visibilidad y lo posicionaron como uno de los dirigentes más importantes del kirchnerismo de Olavarría. View this post on Instagram A post shared by Maximiliano Wesner (@maximilianowesner) En este tramo de la entrevista, Maximiliano Wesner desarrolla una de sus propuestas más importantes: la política habitacional en caso de ser Intendente.

Maximiliano Wesner contó, “tenemos pensado crear el Instituto Municipal de la Vivienda, para promocionar y desarrollar soluciones concretas en materia habitacional. Queremos diseñar política pública en materia habitacional. Tenemos que recuperar el sueño atrasado de la casa propia, porque Olavarría no tuvo un plan de viviendas acorde a la densidad demográfica que tiene el Partido. Tenemos que garantizar el acceso a la vivienda y esto va a ser una política central del Instituto de la Vivienda Municipal”.

Maximiliano Wesner amplió el concepto y dijo, “tenemos que pensar en los diferentes niveles de ingresos de las familias a raíz de las diferentes actividades en el entramado productivo que tenemos en Olavarría y tenemos pensado diferentes puntos en construcción y gestión. Nos planteamos el único objetivo que cuantificamos en toda la plataforma: la construcción y gestión de 100 viviendas por año, 400 si me toca ser Jefe Comunal. Pensamos en que vuelva a Olavarría el plan de viviendas más grande en la historia de la Argentina, que es el ProCreAr”. En este punto recordó que durante la ex administración de José Eseverri, “puso a disposición un loteo con servicio que terminó siendo el barrio Pickelado, que abrazó el programa ProCreAr y muchas familias olavarrienses que no tenían terreno pudieron construir el sueño de la casa propia ahí”.

El precandidato a intendente de Unión por la Patria explicó cuál sería el rol del Municipio en la gestión y construcción de viviendas en los distintos proyectos que se han pensado.

Dijo, “tenemos que tener lotes con servicios para que las familias olavarrienses puedan participar de la línea lotes con servicios del crédito hipotecario ProCreAr, que quedó prácticamente trunco después de 2014 que fue el desarrollo potente del Pickelado. También pensamos el plan sectorial, que de hecho lo estamos haciendo, articulamos con el Centro Empleados de Comercio la construcción del CECO III en Junín y Sarmiento de manera coordinada con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Ahí las familias mercantiles van a poder cumplir el sueño de la casa propia. Son cien casas de calidad. Si pasas y recorres ves que ya se están pegando ladrillos y ves un montón de cuestiones que tienen que ver con esta línea sectorial, que es otra línea que tenemos pensada y que va a desarrollar, promocionar y ejecutar el Instituto Municipal de la Vivienda”.

Por otro lado, habló de la experiencia del barrio para afiliados del barrio AOMA y dijo, “la primera experiencia ProCreAr-Sindical, AOMA. 52 familias, Pueyrredón pasando Eva Perón mano derecha antes de llegar al Country. Son 52 familias que ya está viviendo, ahí se desarrolló un barrio ProCreAr minero, en una gestión que me tocó participar en el Ministerio de Hábitat de Nación con Luciano Scatolini y Jorge Ferraresi, el ministro en ese momento. Eso es gestión municipal, y lo voy a hacer si me toca ser intendente. Voy a articular con los Ministerios de Hábitat de provincia y de nación”.

Siempre al hablar de políticas de viviendas y de distintos sectores de la sociedad contó alternativa, “pensemos en la cantidad de policías bonaerenses que no tienen casa, entonces nos tenemos que sentar con la Caja de Policía para llevar soluciones habitacionales a los efectivos que nos cuidan todos los días. Pensemos también en los Agentes del Servicio Penitenciario. Estoy pensando en la formalidad laboral en la que el Estado garantiza la estabilidad laboral pensando en la cuota de la construcción y el financiamiento del bien. Hay mucha garantía para poder gestionar un plan de viviendas con esos sectores”.

Maximiliano Wesner no dudó en explicar dónde y que macizos de tierra se podrían ubicar esas 400 viviendas que gestionaría en sus cuatro años como Intendente.

El dirigente de Unión por la Patria aseguró que el Estado debe sentarse con el sector privado para recuperar el Banco de Tierras. Habló de la ampliación de la zona Urbana y la Zona Complementaria que la vinculó con la Ordenanza que ampara la plusvalía. A esto le agregó, “hay lotes municipales, hay macizos municipales. De hecho, pudimos gestionar con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, los 114 lotes detrás del barrio Coronel Dorrego. Pudimos gestionar esos 200 millones de pesos para que ese macizo se convierta en lotes con servicios. Ya están las calles, ya está el cordón cuneta, está el gas, está el agua y pronto estará disponibles para las familias”.

Dentro del plan de soluciones habitacionales, Maximiliano Wesner habló de las localidades. “hoy en las localidades ni siquiera hay casas para alquilar. Y tienen un problema. El servicio penitenciario le paga el alquiler a trabajadores oficiales que cumplen ciertas características, generalmente profesionales de las tres unidades carcelarias, muchos se quedan a vivir en Hinojo, Sierra Chica y en Colonia Hinojo y pagan un precio por encima del mercado. Con lo cual, las poquitas casas que hay, tienen un costo del alquiler muy alto” y en este punto se preguntó, “qué queda para el resto de las familias, no quedan casas para alquilar, no podemos garantizar el arraigo en las localidades y eso me parece que lo tenemos que pensar”.

Precisamente habló de Hinojo y dijo, “hay macizos de tierras municipales, de hecho, la Cooperativa Unión Hinojense llevó adelante el último tramo de las primeras 25 viviendas que financió el Instituto de la Vivienda de la provincia y ahora están desarrollando otras 26 me parece. Y quedan más lotes”.

El precandidato Intendente dedicó un tramo de la entrevista para hablar de un eventual programa de autoconstrucción y se remontó al histórico programa “El Hornero”.

Para Wesner al programa “El Hornero” hay que “recuperarlo, hacerlo mejor y con más control”.

El precandidato a Intendente sostuvo, “para generar un programa ambicioso de viviendas como el que queremos nosotros para recuperar el sueño perdido y proyectar el sueño de la casa propia tenemos asociarnos el Municipio con las familias, cualquier familia tiene un trabajador o trabajadora calificada en la construcción, y si la familia no lo tiene hay un vecino, un amigo u otro familiar que ponga a disposición y se pueda levantar la casa. El municipio pondrá los materiales y una vez que esté el bien, obviamente, se pagará una cuota para costear esa construcción de la vivienda”.

Maximiliano Wesner dejó en claro: “el estado provincial o municipal va a hacer el anticipo, pero la familia va a tener que pagar la cuota. Hoy estamos hablando 120 mil pesos para alquilar una casa en el barrio Villa Floresta o Luján. Se puede articular para que ese fondo sirva para recuperar o solventar lo que se adelanta desde el Estado”.

Por último, Maximiliano Wesner adelantó que en el ámbito municipal planea implementar un programa similar al CREA que desarrolló la provincia. Se trata de un programa de financiamiento para pequeñas obras en viviendas. Al respecto, el precandidato a Intendente dijo, “sabemos que, en los barrios más postergados, los de mayor vulnerabilidad cuando llueve se filtra todo, cuando pasa la cloaca no la pueden conectar, hay que hacer una reparación de un techo, de un baño o una instalación eléctrica. Entonces es llevar una solución habitacional de refacción con un fondo municipal y también que se devuelva”.

