Denuncian el accionar de la policía luego de un incidente vial

Este jueves se radicó una denuncia penal donde se investigará el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires luego de un incidente vial que ocurrió el 13 de julio pasado en la intersección de Pelegrino y Laprida.

En Línea Noticias habló con el abogado Sergio Roldán que representa al hombre que resultó víctima de ese accidente. Primero el letrado informó que su cliente tiene una fractura de húmero por la que fue atendido en el Hospital Municipal el día del accidente y horas después en el servicio de Traumatología donde se confirmó la lesión.

El abogado explicó que el 13 de julio pasado su cliente se movilizaba en una moto cuando fue impactado por una camioneta Toyota Hilux (patente AB366CO). Al lugar del hecho concurrió personal del Comando de Patrullas de Olavarría como así también la ambulancia N° 12 del SAME perteneciente al Hospital local.

Según dijo Roldán el día del accidente “supuestamente” fue secuestrada la moto de la víctima, aunque la moto no fue hallada hasta el momento.

Roldán dijo que este hecho dejó en claro que “la policía, no sé con qué intención, no eleva a la justicia las actuaciones de los accidentes”. En este sentido explicó Roldán que la policía sostiene que no hay actuaciones dado que el médico de guardia dijo que la víctima no tenía lesiones, aunque el abogado sostuvo, “el médico de guardia hizo todas las actuaciones como corresponde, la policía no tiene ningún oficio que diga lo contrario”.

Roldán sostuvo que la denuncia para analizar el comportamiento de la policía fue radicada en la sede del Ministerio Público Fiscal.

