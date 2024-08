Buscan reconocer al palista Agustín Vernice en la Cámara de Diputados de la provincia

Se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto para reconocer al palista olavarriense Agustín Vernice quien días atrás logró Diploma Olímpico en los Juegos Olímpicos desarrollados en Francia.

La iniciativa parlamentaria, una de las tantas que Vernice tiene sobre sus espaldas, es impulsada por el diputado provincial, Ricardo Lissalde del Frente Renovador.

Lissalde busca que la Cámara Baja bonaerense exprese su beneplácito, reconocimiento y felicitaciones al atleta Agustín Vernice por obtener un diploma en los Juegos Olímpicos de París 2024 al finalizar cuarto en la final A de la competencia de conotaje.

Los fundamentos

Agustín Vernice, atleta oriundo de la ciudad de Olavarría finalizó en el cuarto lugar en la competencia de canotaje en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para la definición se debió recurrir al photofinish y los jueces dispusieron que dos competidores cruzaron la meta con el mismo tiempo, ambos recibieron un diploma y para el argentino es el segundo de su carrera.

Desde el inicio de la competencia, Vernice se mantuvo en la mitad de la clasificación y terminó en la cuarta posición de la final A de canotaje en la que los jueces decidieron que tanto él como el atleta del equipo independiente Uladzislau Kravets, hicieron el mismo tiempo: 3:28.10. La medalla de oro fue para el checo Josef Dostal, con un tiempo de 3:24.07 y el podio lo completaron los húngaros Adam Varga (3:24.76) y Balint Kopasz (3:25.68).

Al terminar la carrera, Agustín Vernice en declaraciones periodísticas manifestó que “fue muy especial porque no me sentí nada bien en la final. La semifinal la dominé de principio a fin, estaba bien físicamente. Hay una realidad que me pasa desde que soy juvenil, en el calendario competitivo cuando tengo una segunda prueba a la hora y media, me cuesta mucho. En la parada 1 me di cuenta que no tenía el mismo power que en la semifinal, pero traté de adaptarme con eso y dar pelea hasta el final”.

El olavarriense indicó que “quería darle un buen espectáculo a quien está mirando y en especial a mi familia, novia y amigos, que están en la tribuna. Hay una banda muy grande que me acompaña, amigos de Olavarría, Tigre y todo el país. Siento un orgullo impresionante, fue muchísimo el esfuerzo, hace 4 meses no estoy en casa, que no como un asado con mi familia un domingo en casa. Para algunas personas no significará mucho, pero para mí es todo”.

Además, Vernice agregó que “todo fue para poder sacar el máximo acá y lo hice. Bajo presión, peleando contra mi mayor enemigo, que soy yo. A veces hasta soy muy cruel y ni siquiera estoy listo a la hora de hacer algunos análisis, pero pese a todo pude competir. Este cuarto puesto sabe como a una medalla”.

El palista de 29 años en su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, también había obtenido un diploma olímpico al finalizar en el octavo lugar de la final A en la modalidad K1 1000m. En su carrera deportiva podemos destacar que en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el palista ganó dos medallas de oro: una en K1 1000m y otra en K2 1000m con Manuel Lascano Micaz. Repitió la cantidad de medallas doradas en Santiago 2023 nuevamente en K1 1000 y, en esta oportunidad, en el K4 500 con Gonzalo Lo Moro, Gonzalo Carreras y Manuel Lascano Micaz.

En los Juegos Suramericanos Asunción 2022, Vernice fue el abanderado argentino en la ceremonia de apertura. En ellos obtuvo la medalla de oro en K1 1000 y K4 500 masculino junto a Juan Ignacio Cáceres, Agustín Rodríguez y Manuel Lascano Micaz

En el Mundial Sub-23 de Pitesti 2017, en Rumania, el oriundo de Olavarría fue el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial de esa categoría en K1 1000m y también obtuvo la medalla de bronce en K1 500m. Asimismo, accedió dos veces a la final A en Mundiales senior en la prueba K1 1000: en Szeged 2019, Hungría, en el que terminó noveno, y en Racice 2017, República Checa, 2017, donde logró el séptimo puesto.

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con el presente proyecto.