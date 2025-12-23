Con dos olavarrienses ternados, se entregaron los Premios Olimpia 2025

Agustín Vernice y Federico Chingotto estuvieron nominados.

Fuente y foto : Ole

La tradicional entrega de los Premios Olimpia distinguió a los mejores deportistas del país en ceremonia desarrollada este lunes por la noche en la Usina del Arte con la presencia de algunos de los ganadores, más deportistas y dirigencia del ambiente, además de pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires.

La edición de este año incorporó la categoría de los esports, a la cual se le entregó dos Olimpia de Plata, por equipo (a Leviatán) y al mejor jugador ( Lilitenz, figura en el Counter Strike 2).

Entre los ternados estuvieron Agustín Vernice y Federico Chingotto.

Durante la ceremonia hubo homenajes especiales, como a la Selección de fútbol (recibió Angel Di María, además ganador del Olimpia de Plata en el rubro) y a las Kamikazes del beach handball. Y un momento emotivo con el recuerdo de deportistas y periodistas fallecidos este año, como el Loco Gatti o Miguel Angel Russo.

También se entregó un Olimpia de Brillante, a Ricardo González, representando al seleccionado campeón del Mundial de básquet 1950 en el Luna Park. Y se distinguió al equipo de River campeón del Metro 1975 más al Argentinos Juniors de 1985 campeón de la Libertadores. Otra novedad, el Olimpia Infinito, que se caía de maduro: a Diego Maradona.

Casi sobre el final, entre los deportistas ternados que no obtuvieron el Olimpia de Plata, la gente votó el Premio Inspiración, el cual incluye una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva entregada a Torneos. Lo ganó Manuel Tripero, de canotaje.

El momento cúlmine fue la entrega del Olimpia de oro, que quedó en manos de Agustín Canapino, quien hace unas semanas salió campeón por quinta vez del TC, además de haber ganado las coronas del TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000.

En canotaje, este año la ganadora fue Aramis Sánchez Ayala quien compartió la terna con Vernice mientras que en padel, donde estaba Chingotto, el ganador fue Agustín Tapia