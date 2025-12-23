Se realizará la primera Correcaminata Nocturna del 2026

Olavarría suma una nueva propuesta para disfrutar del verano al aire libre. El próximo miércoles 8 de enero, desde la tarde y hasta entrada la noche, se realizará la primera Correcaminata Nocturna de la temporada, una actividad pensada para moverse, compartir y pasar un buen momento en familia o con amigos.

El punto de encuentro será el Centro Cultural Municipal San José, donde se concentrarán todas las actividades. Desde allí será la largada y la llegada de la prueba principal, pero también el espacio elegido para sumar propuestas recreativas para todas las edades.

La correcaminata comenzará a las 21 horas y tendrá un recorrido de 3 kilómetros, ideal tanto para quienes disfrutan correr como para quienes prefieren caminar a su propio ritmo. La participación es gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online.

Antes, desde las 19:30, habrá una clase abierta de gimnasia, y a las 20:30 será el turno de las carreras para chicos y chicas, uno de los momentos más esperados de la jornada.

La iniciativa forma parte de las actividades de “Olavarría en Verano” y, como ya ocurrió en otros años, se prevé que las correcaminatas nocturnas también lleguen a las localidades del Partido. Para no perderse ninguna fecha, se recomienda seguir las redes y los canales oficiales del Municipio.