Fútbol: La UDR 2026 comenzará el 22 de febrero y podría reunir hasta 40 clubes

Si bien no hubo presencia de autoridades de la Liga de Azul, desde esa entidad se confirmó su regreso al certamen, por lo que la edición 2026 contará nuevamente con clubes de las cuatro ligas.

Fecha de inicio y cantidad de equipos

Durante el encuentro se resolvió que la UDR 2026 comenzará el 22 de febrero. Además, se estimó que el torneo contará con la participación de entre 30 y 40 clubes.

La fecha límite para confirmar la participación será el 9 de enero, momento a partir del cual se definirá de manera definitiva el formato de competencia.

Forma de disputa e inferiores

Si bien el sistema de juego quedará establecido una vez confirmado el número final de equipos, los dirigentes coincidieron en que la forma de disputa sería similar a la utilizada en la temporada 2025.

Por otra parte, se inició el diálogo sobre la posibilidad de organizar, en la segunda parte del año, un certamen de divisiones inferiores, que incluiría dos categorías.

La iniciativa quedó sujeta a futuras reuniones y al consenso entre las ligas participantes.