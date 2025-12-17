La Provincia depositará el aguinaldo el 20 de diciembre a trabajadores bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a diciembre estará depositado el próximo 20 de diciembre en las cuentas de las y los trabajadores provinciales.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que el pago se realizará en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera, que atribuyen a las políticas del Gobierno nacional.

Un contexto económico adverso

Según se detalló oficialmente, la provincia atraviesa una crisis económica profunda, con destrucción de puestos de trabajo y cierres de empresas en distintos puntos del territorio. Esta situación provocó una caída sostenida de la recaudación, que afecta tanto a la Provincia como a los municipios.

A este escenario se suma, indicaron, el recorte de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, además de la interrupción de obras y programas en todo el territorio bonaerense. Desde la Provincia estimaron que esta situación genera una deuda acumulada con las y los bonaerenses de $12,9 billones.

El esfuerzo para cumplir con el pago

En ese marco, el Gobierno provincial sostuvo que el pago del aguinaldo se realizará con un gran esfuerzo financiero, pero como parte del compromiso asumido con las y los trabajadores del Estado.

Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof señalaron que el funcionamiento cotidiano del Estado bonaerense depende del trabajo de miles de empleados y empleadas públicas, cuyo rol calificaron como indispensable.

Finalmente, desde el Ejecutivo destacaron que desde el inicio de la actual gestión se mantiene el compromiso con el sostenimiento de los puestos de trabajo y con la mejora de las condiciones laborales, una política que, aseguraron, continuará vigente.