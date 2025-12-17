Egresaron 70 estudiantes del Instituto Tecnológico de Olavarría

En la tarde del último martes el Centro de Convenciones del Municipio fue sede del acto de egreso de 70 estudiantes que culminaron sus carreras en el Iteco, el Instituto Tecnológico de Olavarría, el centro de formación local que brinda contenidos, tanto teóricos como prácticos, orientados a la demanda laboral actual.

La ceremonia de entrega de diplomas se desarrolló en un clima de alegría y emoción, ante un auditorio colmado por familiares, amigos y seres queridos. El acto contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Olavarría, Pablo Di Uono; el subsecretario de Empresas e Inversiones y presidente de la Fundación ITECO, Bernardo Baldino; la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini; el director del Instituto Tecnológico de Olavarría, Diego Cunioli; la vicedirectora Ana Rodríguez, además de personal administrativo, docente y auxiliar de la institución.

Las palabras de bienvenida, pero también de reconocimiento estuvieron a cargo de Diego Cunioli y Romina Altafini, quienes pusieron en valor la importancia de la formación técnica superior, como herramienta ineludible no solo para el acceso al mundo laboral sino también como factor imprescindible para el desarrollo de nuestro país.

Las y los egresados recibieron sus títulos de tecnicatura superior en Minería, Mantenimiento Industrial, Administración de Pymes y en Gestión Ambiental y Salud.

Se recuerda, a la par, que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026, que contará con dos nuevas ofertas educativas: Gestión de Energías Renovables y Mecátronica, dos propuestas pensadas y diseñadas de acuerdo a la demanda laboral actual.

A la par, también se podrá optar por las siguientes tecnicaturas, también con contenidos prácticos y teóricos diseñados para que los estudiantes puedan responder y adaptarse al contexto industrial, empresarial y comercial:

– Tecnicatura Superior en Administración de PyMEs

– Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental y Salud

– Tecnicatura Superior en Minería.

Personas interesadas pueden inscribirse a través del formulario online disponible en el perfil de Instagram de ITECO. Cabe aclarar que el trámite de inscripción estará completado con la entrega de la documentación solicitada: fotocopia de DNI, título secundario (o certificado de título en trámite) y el pago de la matrícula correspondiente. Esto se realizará de manera presencial en las oficinas ubicadas en el PIO I.

Vale destacar que todas las carreras tienen una duración de tres años y se otorgan títulos oficiales. Además, se cuenta con un sistema de prácticas profesionalizantes que permiten al estudiante adaptarse al ámbito laboral.

La Fundación Instituto Tecnológico Olavarría está conformada por la Municipalidad de Olavarría, Loma negra C.I.A.S.A, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Parque Industrial de Olavarría y Cerro Negro.

Para mayor información, dirigirse a las oficinas ubicadas en Los Tilos y Los Paraísos (PIO 1) o contactarse telefónicamente al 2284-351976 (línea fija) en el horario de 13:30 a 21:30hs o al mail: [email protected].