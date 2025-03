La devastadora confesión de un tenista argentino: «Convivir con pensamientos suicidas»

El tenista argentino Federico Gómez publicó una devastadora carta en sus redes sociales, en la que reveló que llegó a “convivir con pensamientos suicidas”.

A través de una publicación en sus redes sociales, “El Gordo” Gómez definió al tenis como “el deporte que me lo ha dado todo y a la vez me ha quitado tantas otras cosas”, y confesó que “siento haber tocado fondo… El 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción”.

En este sentido, explicó que “los últimos seis meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano. Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo”.

Además, aseguró que le costó mucho “escribir esto sin llorar a más no poder, pero creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7”.

“Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día. Espero que después de abrirme un poco (algo que tanto me cuesta) pueda sentirme un poco más en paz haciendo lo que amo que es jugar al tenis”, continuó.

Por último, se mostró agradecido “de tener la gente que me rodea y que busca sacar lo mejor de mí aunque esto sea una tarea muy difícil. Intentaré volver a tener esa energía natural que me caracterizaba y principalmente volver a sentirme bien conmigo mismo… Como dije antes, me genera un dolor enorme abrirme de esta manera, pero sentía la necesidad de contarles un poco mi situación. Sigo buscando mi mejor versión y trabajaré para buscar ese bienestar emocional que alguna vez sentí”.

Federico Gómez es oriundo de Merlo, tiene 28 años y en el 2024 firmó su mejor temporada como profesional, en la que ganó tres títulos Challenger. Actualmente ocupa el puesto 135 del ranking ATP.

