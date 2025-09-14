Pasó una nueva fecha del Torneo «Tito» Alonso
Municipales se mantiene al tope de la tabla.
Fotos: Gentileza de Lu Coronel, Claudio Stular y Lola Dos Santos
Este domingo se completó la 6ª fecha del certamen de Primera División que tiene a un nuevo líder, Municipales.
Municipales 2 Colonias 0
Embajadores 1 Racing 0
Estudiantes 2 Espigas 0
Sierra Chica 7 San Martin 1
Ferro C. Sud 1 Hinojo 0
Recalde 1 Loma Negra 3
Posiciones:
Municipales 14; Embajadores, Racing y Loma Negra 12; Ferro C. Sud 10; Estudiantes 9; Sierra Chica y Espigas 7; Recalde 6; San Martin y El Fortín 4; Hinojo 2 y Colonias 1.