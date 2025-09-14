SPARTAFIGHTROUND2: Noche Épica de Combate en Olavarría

Olavarría fue testigo este sábado de una magnífica velada de artes marciales en el CEF San Antonio, donde más de 30 emocionantes combates de kickboxing y K1 Rules, en modalidades amateur y semiprofesional, encendieron la noche.

El evento, que congregó a más de 400 entusiastas espectadores, contó con la participación de destacadas figuras y gimnasios de diversas ciudades como Azul, Tandil, Laprida, Bahía Blanca, Pehuajó y Mar del Plata. Por supuesto, los gimnasios locales también tuvieron una fuerte presencia: Sparta Team, Fuego Interno, Wolfs Team, Orellana Team, Dojo Pantera y Steel Warriors, demostraron el gran nivel de las artes marciales en la región.

La velada estuvo bajo la atenta fiscalización de Buenos Aires, Ligax13 ADKO y la dedicación de la comisión de artes marciales de la ciudad, garantizando la transparencia y calidad de cada enfrentamiento.

Los competidores olavarrienses tuvieron una actuación destacada, sumando numerosas victorias a su favor. Entre los triunfadores se encuentran: Brian Sánchez (Sparta), Ezequiel Hualpa (Steel Warriors), Tomás Barrios (Sparta) y Ulises Sarli (Wolf).