Diego Santilli: «La palabra que hoy ronda entre los bonaerenses es miedo»

Por Fernando Delaiti, de agencia DIB

El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, transita los últimos días de campaña entre los distritos más poblados del conurbano y algunos del interior, donde busca afianzar el voto que le dé una diferencia sobre su rival en la interna, Néstor Grindetti. Lejos de los golpes bajos contra el intendente de Lanús, lanza sus críticas contra la gestión de Axel Kicillof, habla del “miedo” que siente la gente y promete, de llegar a la Gobernación, atender las problemáticas de salud, seguridad y educación ya que, considera, “el Estado provincial está fracasando”.

¿Por qué tiene ganas de ser gobernador?

Porque quiero transformarla, porque quiero dejar un legado para los que vivimos en la provincia, que podamos ver a nuestros hijos estudiando y aprendiendo. Los indicadores son tremendos: 16 de cada 100 chicos que terminan el secundario lo hacen en tiempo y forma. La gente viva encerrada. Recorro cualquier parte del conurbano y la gente te dice “tomamos mate dentro de nuestra casa, no lo hacemos más en la vereda”. Los chicos se quieren ir a vivir a otra parte porque no encuentran futuro. Entonces quiero transformar eso. Queremos vivir acá, compartir con la familia, ir a la cancha. Yo quiero darles eso, y se puede revertir. No nos podemos resignar.

Dijo que Kicillof tiene su pie encima de los productores. ¿Por qué?

Si uno lee los indicadores, para el emprendedor o el empresario, la provincia de Buenos Aires es de una burocracia monumental, que atenta con la generación de trabajo. Tiene 1240 tasas y yo voy a eliminar 500 en el primer día. Alguien que quiere habilitar un comercio, ¿por qué tiene que tener tantas trabas? Sacarle el pie de la cabeza es bajar impuestos, que obvio depende de la macro también. Hay que tener un gobernador que empuje eso. Si hablamos de las retenciones, el año pasado la exportación de soja, girasol, maíz y trigo, en la provincia fueron alrededor de 12.600 millones de dólares, de los 33.000 millones que se exportan. Es decir, dejó unos 3.000 millones en retenciones que no volvió a Salto, Rojas, Colón, Pergamino, Junín, Tandil… Tampoco volvió en coparticipación. La Provincia genera el 36% del PBI y recibe el 22,7% por coparticipación. Son cosas estructurales que hay que cambiar, porque eso se lo lleva a otro.

Ahí toca el tema de la coparticipación, que es una eterna pelea. ¿Cómo se podría trabajar para tener más fondos sin afectar al resto de los distritos?

Depende de un Gobierno que distribuya o no distribuya. Cuando este gobernador (por Kicillof) fue ministro de Economía, fue el peor momento de coparticipación de la historia: 18,9% en 2014/15. Hoy es 22,7% gracias a una batalla que dio María Eugenia Vidal en la Corte. Pero es una batalla que hay que seguir dándola.

Se dice que la Provincia es inviable. ¿Coincide? ¿o está mal administrada?

La Provincia es viable. Lo que hay que hacer es poner el foco en dar la pelea de lo que le corresponde a la Provincia. Segundo, hay que invertir en vez de gastar. ¿Por qué creció 81% los cargos políticos desde 2019 de la fecha? Con ese 81% hubieras puesto cámaras de seguridad para el conurbano, hubieras aportado a la salud, a la infraestructura.

Siempre se cuestionó a los “candidatos porteños” que gobernaron la Provincia. ¿Cómo tomó el comentario de Grindetti que dijo que él sí es bonaerense?

Yo también soy bonaerense. ¿Quién tiene el patrimonio del bonaerense? ¿El que nació o el que vivió? Yo viví muchos años de mi vida en la provincia, donde siguen viviendo mis hijos, en Pilar. Ahora estoy en Tigre. Pero haber trabajado de un lado o del otro no define tu origen.

A nivel nacional hay claras diferencias entre Larreta y Bullrich. ¿Cuáles son la de su modelo con el de Grindetti?

Eso lo tiene que definir la sociedad. En cada recorrido que hago y cada pueblo en el que estuve, la gente le pide a nuestro espacio que no entremos en peleas. La sociedad lo va a decidir como lo hizo en 2021, cuando competí con Facundo Manes. Tuvimos algunos chispazos al principio, pero nunca pasó a mayores. Y tiene que ver con una forma de construir la vida y de crecer en la vida. Yo creo en eso.

¿Con qué panorama se encontró en estos días de recorrida de campaña?

La palabra que hoy ronda entre los bonaerenses es miedo. Miedo a que no me alcance para llegar a fin de mes y hoy la gente está sufriendo por la inflación. Miedo a que me pase algo en la salud y no me atiendan. No hay pediatras en los hospitales. Miedo a perder el laburo, lo poco que tengo. Miedo a cuál es el futuro a mi hijo. ¿Qué va a pasar si en la escuela va y no aprende? Y miedo a la inseguridad. A que te afanen lo poco que tenés o lo mucho que tenés, que es tu vida. Es tremendo lo que pasa. Eso te lleva a dos lugares: a la resignación o a intentar cambiar.

¿Qué medidas se pueden tomar en el corto plazo para revertir la problemática de la inseguridad?

Primero poner a la Policía en la calle y saber dónde está cada uno de esos policías. Hoy no se ven en la calle. El 82% del delito sucede en 25 municipios. Conurbano y el Gran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. En 4% del territorio bonaerense. Hay que poner tecnología, como anillos digitales, que todo el que salga o ingrese sea monitoreado. Sistemas de reconocimiento facial para los lugares de alta aglomeración que buscan a los prófugos. Eso ayuda a que a un delincuente no esté tranquilo por la calle, mezclado en el malón de personas. Además, la Policía tiene que estar capacitada y equipada. Hay que tener una decisión clara de enfrentar el delito.

¿Eso no lo ve hoy?

No. No veo la decisión política de enfrentar el delito.

¿Por qué?

No sé si es un problema ideológico o qué. Pero no lo veo.

En materia de salud está trabajando con Fernán Quirós en un plan integral para toda la provincia. ¿En qué consiste y qué mejoraría para el bonaerense?

Todos reclaman por la atención en los hospitales provinciales. Ojo con ese tema. O sea, a mí me parece que en las cuatro funciones centrales del Estado está fracasando la Provincia. En la salud, educación, seguridad e infraestructura. Y por eso Fernán Quirós está diseñando y armando el plan de salud. Está uniendo la emergentología con los centros de atención primaria, con los hospitales municipales, provinciales y nacionales. También el tema de la integración de historias clínicas electrónicas, para que se sepa qué médico te atendió, cuándo, por qué fuiste y para que no tengas que ir a las 4 de la mañana para recibir turno.

Hay políticas que llevó adelante Kicillof como el viaje de egresados para jóvenes para incentivar el turismo o el plan Qunita para sectores más necesitados. ¿Las continuaría?

Algunas pueden estar bien. Voy a analizar todas en el marco de la prioridad que necesita la provincia. Está bien que un joven quiera tener la oportunidad de tener su viaje de egresado, pero lo que no puede pasar hoy en la provincia es que haya un 81% más de cargos políticos, que es muchísima plata. No creo que haya que borrar todo, eso de tener que volver a fundar el país, la provincia y los municipios.

En algún momento se manejó la posibilidad de dividir el territorio o bien distritos como La Matanza. ¿Se podría trabajar en algo así?

Está en estudio, lo estamos mirando. Haciéndolo de manera racional y con sentido común. Ojo con la multiplicación de la política. A mí lo que más me preocupa es cuando vos tenés proyectos como dividir en cinco de la provincia. Eso es tener cinco parlamentos, cinco coparticipaciones. Serían más diputados, más concejales y se termina en un lugar de más gasto político.

¿Por qué su tramo en la boleta aparece en un color diferente al resto?

Porque decidimos con Horacio empujar lo que nosotros sentimos que queríamos mostrar, y está bueno. Creo que Unión por la Patria hizo lo mismo. Pero a mí me gusta mucho y me parece muy bien. (DIB) FD

