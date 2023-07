Dudas por el electorado y la gestión en la campaña en Olavarría

Ph: VAF

La película del Ejecutivo

Ezequiel Galli muestra una campaña 100% gestión. Salvando las recorridas de los sábados por la mañana (donde se lo ve en modo candidato) el valor del jefe comunal ha sido presentar a los olavarrienses las obras que catalogó como “emblema” de su segunda gestión.

No es casual, de hecho, que esta semana haya tenido dos recorridas por sectores que el oficialismo tiene como bandera: las viviendas Tuvi -que ya tiene avances en una nueva etapa- y el edificio del Instituto de Educación Física, que por lo que se pudo ver, probablemente finalice las clases 2023 en su sede nueva, una situación histórica para la comunidad educativa que esperó más de 50 años para centralizar la educación del profesorado tras ir y venir por escuelas, clubes y demás.

En el medio, una no tan buena para los contribuyentes pero “necesaria” para las arcas municipales. Tal como les contábamos la semana pasada, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec de junio avizoraba un aumento de tasas por decreto, por el porcentaje que justamente fue el que se confirmó a inicios de la semana: 50,7% para casi 15 tasas y derechos.

Obviamente, las críticas no se hicieron esperar e incluso, hubo algunas acusaciones particulares vinculadas a la delicada situación económica del Ejecutivo, sobre todo porque en plena campaña se decidió aumentar las tasas. Lo concreto es que desde la comuna se indicó que “la inflación no la generamos nosotros, y debemos actualizar los montos”.

Pero además de explicar la suba, el propio intendente Galli habló del “peor de los escenarios” con la “estanflación”: criticó a Massa y al oficialismo por “celebrar” una baja en la inflación dado que “es del 6% y no del 8. El 6% te complica mucho la obra (pública), en costos laborales, costos de materiales”. En ese sentido, comentó que la Municipalidad entrega un anticipo financiero del 30% de la adjudicación en cada obra y con esos fondos las empresas “congelan costos de materiales”. El año pasado, Galli había dicho que si el Municipio no otorgaba estos anticipos, las empresas no se presentan a las licitaciones.

Y en este punto es donde mencionó la estanflación: “La curva de ingreso viene tibia, tranquilita, no acompaña la inflación, la coparticipación, como debería hacerlo. En parte por una decisión política, supongo. Y en parte también, porque la economía está retrayéndose estamos entrando en una recesión, estamos entrando al peor de los mundos que es una estanflación. Empresas que no producen porque no les conviene, gente que no consume porque no sabe cuánto va a valer lo que tiene que comprar. Estamos realmente en un panorama complejo”. Rápidamente se encargó de aclarar que se refería a los ingresos de coparticipación (y no a los que generan las tasas).

De esta forma Galli explicó parte del déficit que tiene la comuna de más de 650 millones de pesos al cierre de la mitad del año: “Las obras de ´Municipios a la Obra´ no tienen ajustes por inflación, que fue lo que pasó el año pasado. Tenían que entrar los fondos en enero del 2022 y terminaron de pagar en enero del 2023. Un año después, 120% de inflación. Ese 120% extra lo tuvieron que pagar todos los vecinos de Olavarría. Y no es algo que esté presupuestado”. Días después, se indicó una demora de al menos 90 días en los subsidios al transporte público que tampoco son actualizables a inflación.

De todas maneras, es de las pocas críticas que el jefe comunal le realizó a Axel Kicillof de lo que va de la campaña. Si bien aún faltan poco más de dos semanas aún y todo puede pasar, el tono hasta ahora no se ha levantado mucho. Y, tras el diálogo con este newsletter y por diversas razones, pareciera que desde los frentes más importantes esto no variará demasiado. Nunca digamos nunca, ya sabemos cómo es esto.

¿A esta ya la vimos?

Una toma de terrenos en inmediaciones de Circunvalación y Líbano comenzó en los últimos días. Hay varias familias en el sector, limpiando y loteando terrenos, y hasta ya con construcción iniciada. Tienen herramientas para desarrollar este tipo de tareas, aunque no estaban protegidos para la lluvia de ayer.

Vecinos de esa zona, sobre todo empresarios, dieron el alerta por la situación. Se reunieron entre ellos para avanzar en contactos, tanto con autoridades municipales como con medios.

Hubo intervención policial, con la identificación de quienes participan de la toma y con las averiguaciones para ubicar a propietarios legítimos. Lo que se supo es que en abril ya hubo un intento de usurpación de esos mismos terrenos, y en ese momento se inició una causa de oficio en la UFI Nº 10, la que sigue ahora con la incorporación de los nuevos hechos.

Con la situación ya en los medios, la Municipalidad sacó un comunicado oficial que, llamativamente, cierra con un hashtag y en el que se adelantó que irán a la Justicia a denunciar lo que pasa.

“La ley es muy clara al respecto, nuestro código penal establece que las usurpaciones, sean de tierras públicas o privadas, son un delito y están penadas” dijo Ezequiel Galli. Y declaró “en Olavarría no permitimos ni permitiremos ninguna usurpación, como no consentiremos el accionar por fuera de las normas legales”.

En ese marco, el Municipio informó por un lado que tuvieron contacto con la propietaria de esos terrenos y con su abogado. Y por otro, que los terrenos no están en condiciones de ser destinados a viviendas.

Ni una palabra del tema de fondo. La necesidad de soluciones habitacionales, las condiciones sociales o dar cuenta de estar al tanto de quiénes participan de la toma y cuáles son sus necesidades.

Y, como ya dijimos, un cierre con un hashtag (#EnOlavarríaNO), un recurso propio de redes que acerca más la publicación oficial a una búsqueda de impacto del tipo publicitario en campaña. No pretendemos cuestionar el contenido del hashtag, sólo señalar que su utilización en un comunicado es novedosa para el Municipio.

Hay una cuestión más. Una toma de terrenos por parte de familias y personas que aseguran haber ya expuesto su demanda al Municipio (y que dicen que no les dan respuesta) es algo que sucedió en Olavarría en 2021. Otro año electoral. En aquel momento fue en el barrio Lourdes, con muchísimas personas movilizadas y terminó en un desalojo alrededor de un mes después de iniciada la usurpación.

Un “trailer” de Ejecutivo

Un pie en la campaña, otro en la gestión. Es la modalidad habitual de un oficialismo en época electoral. Pero desde la semana pasada se notó con más fuerza que Maximiliano Wesner intenta mostrarse en ese camino.

Y lo reafirmó en los últimos días: después de haber participado de la organización y desarrollo del Festival del Libro en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno -que terminó el domingo con éxito de público y destacadas ventas, según los libreros-, recorrió la obra de reforma del acceso a Sierras Bayas por la ruta 226, estuvo en la organización y presentación de jornadas de salud para localidades con la Región Sanitaria IX, en recorrida por la construcción de los barrios CECO III (que recién empieza) y Educadores (que ya termina) con el presidente del Instituto de la Vivienda provincial que pasó por Olavarría; y en una reunión con autoridades de la Asociación de Bomberos donde colaboró con la organización de la cena que se hará el mes que viene con gestiones ante el Instituto Cultural.

Cultura, apoyo institucional, vivienda, salud. Áreas en las que Wesner buscó en la semana mostrarse como “gestionador”, y no solo como candidato con propuestas y proyectos. La intención de este sector de UxP es presentarnos una especie de “trailer” de lo que sería como intendente y brindar “certezas” al electorado.

Y a esto lo acompaña con declaraciones. “Si me eligen voy a ser un intendente muy presente en el territorio, escuchando y dando respuestas” dijo en la difusión de una recorrida con militantes y adherentes por los barrios Villa Mailín y Provincias Unidas. Dio cuenta del mensaje que recibe de los vecinos – “preocupación, pero también mucha esperanza en poder volver a tener una Olavarría para todos, con trabajo y salud de calidad, pero también con un municipio que fomente el deporte y la cultura”- y también se informó que presenta sus propuestas para “suelo urbano y plan de viviendas; salud pública; producción y trabajo; educación; y un plan de turismo, recreación y cultura”.

En este caso, la campaña parece hasta ahora totalmente centrada en Wesner. Con un poco de lugar para la candidata seccional Mercedes Landívar, y casi nada para los candidatos a concejales.

No es así en otros casos. Ahí vamos.

Jingle-evento y más voces

Eduardo Rodríguez también dejó novedades esta semana. Empezó con la comunicación: presentó un spot de campaña con un jingle.

Hasta ahora, salvo Celeste Arouxet que lo hizo hace ya unos meses (acá lo escuchás), ningún otro candidato había optado por este tipo de publicidad. Con una particularidad: fiel a la relación de Rodríguez con la cultura y las expresiones artísticas, el jingle se difundió como una especie de evento en sí mismo. “Se trata de una reversión de la popular canción de Gilda ´No me arrepiento de este amor´. Además de la música, el jingle, producido por artistas olavarrienses, cuenta con un video disponible en YouTube” se explicó desde el massismo local destacando a los artistas y productores que trabajaron en la pieza audiovisual (acá mirás el video).

Semana a semana, este sector también da a conocer sus propuestas para distintas áreas de gestión. En los últimos días se planteó que “un proyecto de Matadero y Frigorífico Municipal” se trabaja con “distintos actores de la industria cárnica”. Concretamente, buscan basarse en “experiencias exitosas” en la provincia. En ello son referencia dos de los precandidatos a concejales, Marcelo Cunioli y Ricardo Nasello.

Por otro lado, Rodríguez presentó la lista de UxP en Hinojo donde hizo referencia a otro eje importante en el discurso de este sector: las obras para las localidades. Y en este acto fue destacado el lugar del primer precandidato a concejal, Raúl Kuhn, referente de Hinojo. Nuevamente, la voz de Kuhn fue de importancia para dar a conocer “propuestas concretas vinculadas a la construcción de viviendas, la pavimentación, el agua corriente en el barrio FONAVI y de dotar de mayores recursos a la Delegación Municipal”.

También para elogiar a Eduardo y para cuestionar a Galli al hablar del “alejamiento del Intendente actual con las localidades, sumado a la falta de recursos destinados a las delegaciones”.

Por último, ¿te acordás que la semana pasada hubo video de Massa en apoyo a la candidatura de Rodríguez? Bueno, ahora hay un video de…Malena Galmarini que pide el voto en las PASO de UxP para “una persona de una transparencia, una lealtad y un amor por Olavarría como lo es Eduardo Rodríguez”.

La aprovechó

Hernán Parra leyó las declaraciones de Diego Santilli que, más o menos, dijo que si llega a ser gobernador quiere tener un gabinete con intendentes y ahí guiño-guiño, insertar escena de Ezequiel Galli saltando a una jura en La Plata. Alguito les habíamos comentado hace una semana, justamente, con la visita del precandidato a Gobernador a Olavarría.

“Que la gente advierta que quienes nos presentemos tengamos la vocación de quedarnos 4 años en la ciudad. Y que no especulemos con poner a un primo por si él se va” dijo uno de los tres precandidatos de UxP. Y siguió “hay que tener responsabilidad, ganas y vocación para ser intendente. Yo las tengo y me levanto y me acuesto todos los días pensando cómo mejorar la ciudad”.

El tránsito fue el tema sobre el que se pronunció Parra en la semana. Se difundieron declaraciones en el programa radial “En acción” donde el candidato dijo que “hay que rediseñarlo”. Y acto seguido apuntó contra la actual gestión: “el Juzgado de Faltas no va a funcionar más como una oficina recaudadora y extorsiva. Vamos a rediseñar medidas, mejorar la circulación, habrá programas de educación vial pero lo que se hace ahora que es una medida extorsiva y sancionatoria no va a pasar más”.

Adelantó que en caso de asumir la intendencia trabajará en tres ejes: “concientización a través de un programa educativo con escuelas”, “un plan de infraestructura vial e intervención urbana para mejorar la seguridad vial” y “control”.

Una PASO que se pasó 20 kilómetros

Desde hace 9 días que los padrones electorales definitivos ya están para su consulta en su página web. Menuda sorpresa se llevaron los vecinos de Espigas cuando descubrieron que, luego de votar históricamente en la Escuela 30, habían sido trasladadas sus dos mesas -la totalidad de los votantes habilitados de la localidad- a la Escuela Primaria 47, ubicada en el paraje El Porvenir con una particularidad…se encuentra a 20 kilómetros del pueblo.

El espacio Evolución de la UCR rápidamente tomó el reclamo e incluso viajaron hasta la localidad para conocer la situación: detectaron al menos tres sedes donde la elección era completamente viable mientras que la Escuela Primaria 47 tenía, además del problema de la distancia, el camino que era complejo para llegar (“si llueve no llegás” dijo Belén Vergel) sumado a que la institución del paraje tenía problemas de energía eléctrica.

Algunas voces que estuvieron implicadas en este tema y dialogaron con este newsletter manifestaron una responsabilidad del Consejo Escolar que “no se percató” del cambio rotundo de institución en Espigas que generaba tamaño inconveniente. “Tras que hay baja participación en general y descontento con la política pasa esto … hacemos todo para que el vecino no vaya a votar” dijo la concejal radical quien fue una de las dirigentes que estuvo detrás del tema.

Justamente, tanto Vergel como Francisco González (quien además es precandidato a concejal de la lista de Ezequiel Galli) tomaron fotos, videos, recogieron testimonios de vecinos y elevaron todo a la Justicia Electoral, primero de la Provincia y luego de la Nación, teniendo en cuenta que la logística de los lugares de votación depende del ámbito federal.

Lo curioso es que quien confirmó gestiones -y resultados- fue el primer precandidato de la lista del oficialismo, Hilario Galli: dijo que hubo marcha atrás luego de una presentación formal del Municipio y los comicios en Espigas serán en la EP 30.

Vergel, minutos después, celebró la decisión del Juzgado Federal con competencia electoral y también los aportes realizados por el espacio radical para que se destrabe esa situación. Ahora … ¿cuánta gente irá a votar?

Contra todos

En una entrevista en el marco de su precandidatura, Agustín Mestralet del FIT, adelantó que el sector expondrá una “denuncia” acerca de una cuestión que comenzaron a advertir en sus actividades de campaña.

Afirmó que “en las recorridas por los barrios los vecinos nos dicen que se están organizando reuniones del Intendente y de la oposición y en estas reuniones se les dan a los vecinos a cambio del voto la mercadería, los recursos o la ayuda que cuando una va a la secretaría de Diego Robbiani o va a Desarrollo Social de la Nación con José Aranze, esos recursos no están”.

“Están para hacer el punterismo, para hacer la campaña clientelar, entregando materiales, estufas, alimentos, lo que la gente necesita pero a cambio de un voto. Estamos en contra totalmente de esto y lo vamos a denunciar”, cuestionó Mestralet.

Lleva las propuestas

Ya la mencionamos, pero ahora hablemos de Ahora Olavarría. La candidata Celeste Arouxet siguió con la presentación de su plataforma de campaña en distintas instituciones locales. En los últimos días estuvo en la Unión Industrial.

Por otro lado, la dirigente del sector libertario dio a conocer sus propuestas sobre temática ambiental, con eje central en el tratamiento de basura.

Consideró como requisito desarrollar un “nuevo sistema de recolección y tratamiento de residuos”, al mismo tiempo que “implementar su proyecto de ordenanza de ´neumáticos fuera de uso´, el recambio de todas las luminarias a led, continuar con las obras de construcción de muros de contención y el sendero costero del arroyo Tapalqué”.

Las dudas sobre la asistencia y la configuración electoral

Fue un tema muy conversado en oficinas oficiales, en bunkers de campaña y en la militancia. ¿Cómo se distribuirán los votos en una elección con tantos postulantes e internas con tantos precandidatos?

Todo esto con una variable no menor: ¿cuánta gente irá a votar el 13 de agosto? Algunos avizoran un escenario similar al de 2021 con la pandemia. En ese momento, votó poco más del 65% del padrón. ¿El enojo por la situación del país actuará en ese sentido?

Cada Frente tiene una realidad distinta, con arrastres, posibles cortes y estrategias diferentes, algunas identidades más cercanas y otras más forzadas. El caso Grabois dentro de Unión por la Patria puede ser un ejemplo, o el arrastre de Patricia Bullrich a las listas locales, otro.

Incluso, un dirigente que integra una de las listas lamentó no haber podido confluir en una sola lista para enfrentar al Intendente Galli: “había chances concretas de poder competir pero por mezquindades solo para mostrar un sello no se logró”.

El enojo con Marcelo Spina es importante: muchos consideran que pesó más la intención de presentar una lista con el sello UCR “y nada más” que integrar Juntos por el Cambio con toda la representación que eso significa. Esto es, estar en la misma lista que Patricia Bullrich.

Si bien -y es cierto- Spina encabeza “la única lista local del radicalismo” el intento de despegarse por omisión de Bullrich mostró, según otros correligionarios que eligieron dialogar con este newsletter, que “solo quería tener una lista local para pelear una interna que ya perdió”.

Mientras tanto, el ingeniero sigue con propuestas vinculadas al medio ambiente, al turismo y al desarrollo: energías renovables (con el auto eléctrico que maneja Spina y que al menos uno de los dos hacedores de Volver a las Fuentes quiere manejar) promesa de sanear el arroyo y potenciar el turismo en las localidades. Todo, con la “Spineta” de eje.

Dalton Jáuregui comenzó a salir un poco más junto a Andrea Coronel y a Juan Zyla: presentación de lista y duras críticas a Ezequiel Galli. Incluso, sonó como un reproche de “traición” a los valores del Pro en esto de “imponer” un modelo “vertical” de liderazgo. Es decir, todo lo que sucede es por y desde el Intendente.

Habló de una “obsesión por el poder” y una decepción generalizada de su gestión. Es un discurso que va al choque pero que, como dijimos un poco más arriba, el jefe comunal no pareciera tener en vista una respuesta, más bien todo lo contrario. Algo dijo en la cena de campaña realizada en Pueblo Nuevo: hablemos de lo nuestro, que lo demás hable por sí solo.

Lo concreto es que la de Juntos por el Cambio es una de las internas más interesantes para ver: con una elección pareja en una de las puntas de la boleta entre Larreta y Bullrich, pero con dos opciones que dividen sus votos en la categoría Intendente, Ezequiel Galli corre con ventaja e, incluso, todavía no militó una posibilidad de corte Bullrich/Galli a su favor.

En la otra gran interna nada está sentenciado pero es cierto que Maximiliano Wesner corre con ventaja de estructura por sobre Parra y Rodríguez. El tema será, como en Juntos, el peso de una interna -desequilibrada- entre Grabois y Massa, sumado a la chance, concreta, que una interna pareja en Juntos por el Cambio le de a Wesner el mote de “precandidato más votado” llevándose la PASO de forma individual. ¿Puede pasar? Claro, más teniendo en cuenta los resultados de las Primarias en 2015 y 2019.

Todo esto es una especulación. Olavarría ha sido catalogada como una ciudad que “apuesta al corte de boleta” y en ese juego, puede pasar cualquier cosa. Muchos empezarán a usar sus cartas de aquí en más.

Abrimos un asterisco: de las 18 listas de precandidatos oficializadas, hay una menos. A través de un comunicado, la lista del Frente Federal de Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires informó que se dio de baja al tiempo que expuso denuncias contra las autoridades del partido.

Cortitas

Apoyo a Jujuy. El jueves hubo manifestación en el Paseo Jesús Mendía encabezada por el dirigente jujeño (oriundo de Olavarría) Santiago Seillant en conjunto con dirigentes sindicales y organizaciones sociales. Se recordó que pasó un mes de la feroz represión y sumado a la conmemoración del 47° aniversario de “La noche del apagón”. Asistieron dirigentes de la futura CGT, la Comisión por la Memoria, la agrupación 1 de octubre, el Partido Obrero, con la participación de Agustín Mestralet.

Sigue la paritaria municipal. El viernes hubo nueva asamblea del Sindicato de Municipales con rechazo a la oferta de aumento, y se adelantó que presentarán otra propuesta.“La pérdida de poder adquisitivo a raíz del impacto inflacionario vuelve angustiante la situación económica de cada vez más compañeros y compañeras bajo la línea de la pobreza” declaró el STMO.

Vino una directora del Banco Nación. Julia Strada estuvo en la sede de la Unión Industrial, donde además la recibió el precandidato a intendente Maximiliano Wesner. Encabezó una reunión para socios de la UIO y clientes del banco. “Nosotros acá queremos encontrarnos con la realidad, con los problemas de los que quizás no han tenido oportunidad de tener tanta relación con el banco” dijo Strada.

Elecciones en Coopelectric. La cooperativa convocó a la asamblea electoral para el 19 de agosto.

Fotos destacadas. Mencionamos dos de la semana. La dirigencia de AOMA nacional, entre ellos el dirigente olavarriense, Alejandro Santillán, estuvieron con Sergio Massa en el acto de la CGT del miércoles. La olavarriense Maribel García estuvo con el presidente Alberto Fernández en una recorrida que el mandatario realizó a la casa Museo María Elena Walsh, inaugurada en el municipio de Morón, donde ella es guía. La casa donde nació la cantauora fue recuperada a través de una gestión conjunta entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Cultural de la provincia.

Un extracto

