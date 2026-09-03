Convocatoria a Asamblea General Ordinaria en el Centro de Jubilados y Pensionados de Espigas

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ESPIGAS.

La Comisión directiva convocan a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de octubre del 2026 a las 18:00 hs. en primer y 19:00 hs. en segundo llamado, en la sede social, sito en calle 11 y8 de la localidad de Espigas, partido de Olavarría, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes cerrado 30 de julio del año 2025.

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes cerrado 30 de julio del año 2026;

4) Elección total de los cargos de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas, conforme lo dispuesto en los Art. 17°/18 y 28°/ 31° del estatuto.

Espigas, 03 de septiembre de 2026.