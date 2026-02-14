Convocatoria a asamblea general ordinaria – Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos de Olavarría

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – SOCIEDAD LIBANESA DE SOCORROS MUTUOS DE OLAVARRIA.

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el 16 de marzo de 2026 a las 19.00 hs en primera convocatoria y 19.30 hs en segunda convocatoria, sito en la calle 25 de Mayo N°3219 de Olavarría. Conforme a los siguientes puntos del día: 1)- Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Elección parcial de los cargos: vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas (art. 28° / 44°del Estatuto social). Olavarría 5 de febrero de 2026.-

COMISIÓN DIRECTIVA