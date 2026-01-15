Edicto sobre Imposición de multa
RESOLUCIÓN N°174 en el marco del Expte N° 16471/23. Olavarría, 23 de diciembre de 2025. La Señora Secretaria de Jefatura de Gabinete RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Impónese a la firma VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS (CUIT Nº 30-56133268-8) una multa equivalente a 3,5 canastas básicas total hogar 3 prevista por el artículo 47 inciso b) de la Ley N° 24.240 por haber infringido las disposiciones de los artículos 4°), 8° bis) de la Ley N°24.240 y artículo 42) de la Constitución Nacional con la suma de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($3.183,00) en concepto de costas por la actuación administrativa de acuerdo a lo estipulado por el Decreto N°103/24.” Fdo Dra María Mercedes Landivar Valerio – Secretaria de Jefatura de Gabinete.