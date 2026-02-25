Edicto sobre Subasta Pública Electrónica

EDICTO JUDICIAL: Por TRES días. El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Olavarría, Depto. Judicial

Azul, Secretaría Única, en los autos » SANCHEZ JORGELINA C/ SANCHEZ SUSANA GRACIELA S/ DIVISION DE CONDOMINIO Banco”, Exp. N° 795, llama a SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, de un inmueble ubicado en la ciudad de Olavarría.



—Datos catastrales: Circunscripción: 1 Sección: C Quinta: 47 Manzana: 47E Parcela: 5F, Partida (078) 3236. Mat. 25352, Ubicado en calle Independencia 3019, Lote de 10,40 de frente por 14.44 de fondo, superficie de 150.17m2, desocupada. BASE: $ 380.270,00.



—La subasta comenzará el día 26/03/26 a las 12 hs. y finalizará el día 13/04/26 a las 12 hs., ACREDITACION de postores: hasta el día 19/03/26 a las 12 hs., en el Registro de Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón N° 525 de Azul de 8 a 14 hs. La exhibición del mismo se puede ver en https://youtu.be/Ku0HTUfGgas.. Visita el día 17/03/26 de 9 a 10.30 hs.- Adeuda tasa municipal al 17/11/25 por $866.044,22, imp. Inmobiliario al 17/11/25 no registra deuda, deudas que serán soportadas con el precio de la subasta hasta el momento de la posesión.



—DEPÓSITO EN GARANTÍA: Diecinueve Mil ($ 19.000,00), (5% del monto de la base fijada). Los interesados en participar de la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL N° 6379-27-5322653 y CBU: 01403372 27637953226536 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal calle Necochea de la ciudad de Olavarría, a nombre de los autos y a la orden del juez del juzgado. Y enviar el comprobante de depósito a [email protected] , quedando dicho importe como pago a cuenta, para aquél que resulte adjudicatario. Para los no ganadores, dicho importe le será reintegrado de manera inmediata o automática mediante oficio –a confeccionar por el juzgado- dirigido al Banco de depósitos judiciales, salvo para aquellos que hubieran hecho reserva de postura, a los que les será devuelta solo si lo piden. (srt. 582 2do. Párrafo, CPCC; art. 39, Ac. 3604/12), debiendo previamente para ello y en la sede del juzgado, presentar cta. Bancaria particular y CBU. La formulación de oferta implica el conocimiento y aceptación de todos los términos y condiciones con sujeción a las cuales se realiza la venta. Los postores declaran conocer el estado físico, fiscal, impositivo y jurídico del bien cuya venta se instrumenta

por subasta, no teniendo adquirido ningún derecho a objeciones que realizar con posterioridad a la formulación de las ofertas. SEÑA: Hágase saber que previo a realizar la subasta no se requerirá seña alguna más que el depósito en garantía o precio de reserva.



SALDO DE PRECIO: El comprador deberá abonar el precio y la comisión del martillero con más los respectivos aportes dentro del quinto día de notificada la providencia que apruebe el remate, tal como lo indica el artículo 581 del C.P.C.C., depositándolo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires – Sucursal Olavarría (6379), a cuenta de autos y a la orden de la Infrascripta. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: se celebrará por video conferencia, mediante el sistema habilitado por la SCBA, Microsoft Teams. A tales

fines, en el acto de subasta deberá el adjudicatario y el martillero interviniente denunciar los correos electrónicos personales. COMISIÓN MARTILLERO: 4 % a cargo de cada parte, con más el 10 % de ellos en concepto de aporte previsional a cargo del comprador.



PERMITE compra en comisión, debiendo estar ambos inscriptos previamente en RSJD. Se PROHIBE la cesión del acta de adjudicación. COMPENSCION DEL CREDITO POR LA PARTE ACTORA: se proveerá al memento de determinar el saldo de precio correspondiente, por lo tanto, no se exime del depósito de garantía. GASTOS DE ESCRITURACION: EL Impuesto al Sello, y Aporte Notarial serán soportados por el

adquirente y el deudor en partes iguales. El ITI y/o el impuesto a las Ganancias, será soportado por el ejecutado. Certificados registrales y administrativos a cargo del comprador (art. 1424 código Civil). Resolución 1-6-2000 incorporada al arancel notarial, a cargo de la parte vendedora. Honorarios del Escribano a cargo de la parte compradora.



Los Gastos inherentes de antecedentes del titular del título son a cargo del ejecutado. Los gastos de inscripción a cargo del comprador. Todos los gastos que correspondan a la parte demandada, serán soportados con el producido de la subasta. A los efectos de consultar el auto de subasta en forma íntegra y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente edicto, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará oportunamente en el Portal de Subastas Judiciales (http://scba.gov.ar/subastas). MARTILLERA INTERVINIENTE: Patricia María Roark

Matricula 1210, domicilio Sarmiento 3165 de Olavarría, teléfono 2284-15653697, domicilio electrónico constituido [email protected]. La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar.