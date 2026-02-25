Hugo Rubén Paroli (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de febrero de 2026 a los 68 años de edad.

Su esposa Cristina Maldonado; sus hijos Martín, Franco y Juan Ignacio; sus hijas políticas Erica, Estefanía y Rocío; sus nietos Selene, Isabella, Enzo y Samir; su madre Denis Gutierrez; sus hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y amigos participan su fallecimiento.

Era vecino del barrio Hipólito Yrigoyen, nacido en Olavarría y comerciante jubilado.

Sus restos son velados en España 2942, departamento C, este miércoles de 13:00 a 0:00 horas y el jueves de 06:00 a 08:30 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves 26 de febrero a las 08:30 horas.