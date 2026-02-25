Jose Ovidio Cepeda (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 25 de febrero de 2026 a los 57 años de edad.

Su hijo Ramiro Cepeda; su hija política Rocio; su hermana Marisol Cepeda; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

Era vecino del barrio Alberdi, nacido en Olavarría y de profesión peluquero.

Sus restos son velados en España 2942, departamento D, a partir de las 08:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar este miércoles 25 de febrero a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.