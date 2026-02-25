La Unión Industrial de Olavarría convoca a Asamblea Ordinaria

La Unión Industrial de Olavarría convoca a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día miércoles 25 de marzo de 2026 a las 18:30 horas, en la sala de la sede institucional ubicada en Coronel Suárez 2543, 1° piso, conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad.

Durante la Asamblea se pondrá a consideración el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de la Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Balance General correspondiente al Ejercicio Económico N° 5, finalizado el 31 de diciembre de 2025.

2. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

3. Temas varios.

Desde la institución se destaca la importancia de la participación de los asociados en este espacio fundamental para la vida institucional, donde se evalúa la gestión realizada y se proyectan las acciones futuras en favor del desarrollo productivo local.

La Comisión Directiva invita a los socios a acompañar este encuentro y fortalecer, a través del compromiso y la participación, el trabajo conjunto del sector industrial y empresario de nuestra ciudad