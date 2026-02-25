Dispositivo de bloqueo ante un caso sospechoso de sarampión

El Municipio de Olavarría informó que este jueves 26 de enero se llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de la detección de un caso sospechoso de sarampión.

El dispositivo se realizará a partir de las 9:30 horas de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, APS y la Residencia de Medicina General.

La zona comprendida por el operativo abarca las calles Piedras, Collinet, Buchardo y San Lorenzo.

El personal municipal, que estará debidamente identificado, realizará un recorrido puerta a puerta para efectuar el control de síntomas y el control del esquema de vacunación de los vecinos. En caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en el momento, por lo que se solicita a la población tener la libreta sanitaria a mano.