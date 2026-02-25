Maximiliano Wesner encabezó el acto por el aniversario del nacimiento de San Martín

Imagenes Mauricio Latorre

El intendente Maximiliano Wesner presidió este miércoles el acto oficial por el 248° aniversario del nacimiento del General José de San Martín. La ceremonia se desarrolló en la plaza Aguado, al pie del monumento al libertador ubicado en Almirante Brown y Vélez Sarsfield.

La organización estuvo a cargo del Municipio de Olavarría, la Guarnición Ejército Olavarría y la Asociación Cultural Sanmartiniana. Participaron el intendente Wesner, el mayor Juan Belmar por el Ejército, el presidente del HCD Guillermo Santellán y el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Héctor Hoyos. También estuvieron presentes funcionarios municipales, concejales, autoridades educativas y referentes de agrupaciones de veteranos de guerra y entidades intermedias.

La jornada comenzó con la presentación de la agrupación Padre de la Patria Mayor Juan Belmar y la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, se realizó la colocación de palmas al pie del monumento por parte de las autoridades y representantes de las instituciones presentes.

El director de educación, Diego Lurbe, estuvo a cargo de las palabras alusivas. Durante su discurso realizó un repaso por la vida del prócer y señaló la importancia de aportar al futuro de la Nación desde cada espacio de la comunidad.

El acto finalizó con la entonación de la Marcha de San Lorenzo y el retiro de las banderas de ceremonia.