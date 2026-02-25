Vecinos del Barrio Facundo Quiroga denuncian falta de seguridad y reiterados robos: «Se llevan hasta las plantas»

Vecinos del barrio Facundo Quiroga manifestaron su preocupación ante una serie de hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en el sector comprendido por las calles Pérez Esquivel y Lamas. Según indicaron, los delincuentes ingresan a las viviendas y propiedades sin advertir la presencia de cámaras de seguridad.

Una vecina relató a En Línea Noticias que este martes, cerca de las 8:30 horas, un desconocido ingresó a una vivienda a través de una ventana y sustrajo joyas y diversas pertenencias. En otro hecho registrado durante la madrugada, se denunció el robo de un Pino del jardín de un domicilio, que quedó registrado con las cámaras de seguridad.

Los damnificados señalaron que el barrio se encuentra desprotegido y que no se registran patrullajes policiales en la zona. También hicieron referencia a la garita ubicada en la intersección de avenida Avellaneda y La Rioja, donde sostienen que no se cumple una función de prevención efectiva y que las cámaras de seguridad de esa rotonda no funcionan.

Ante el aumento de los ilícitos, los vecinos se mantienen comunicados a través de un grupo de WhatsApp para alertar sobre movimientos sospechosos, mientras reclaman mayor presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios alejados del radio céntrico de la ciudad.