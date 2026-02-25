Elena Maria Larraz viuda de Mastrangelo (Q.E.P.D)

Elena Maria Larraz viuda de Mastrangelo falleció en Olavarría el 25 de febrero de 2026 a los 85 años de edad.

Sus hijos Mariela, Daniel y Luis Mastrangelo; sus hijos políticos Mario, Karina y Belén; sus nietos Martin, Gaston, Federico Errobidart, Octavio y Valentina Mastrangelo; sus nietos políticos Marcela, Rocío y Nadia; sus bisnietos Jazmin, Bruno y Delfina Errobidart; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», e inicia este jueves 26 a las 8:00 horas. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz el jueves 26 a las 10:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.