“La gestión de Kicillof golpea de lleno en las transferencias de fondos a los municipios”

En las últimas horas, se dio a conocer un informe que arrojó que la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, envía cada vez menos recursos a los 135 municipios que la componen.

El relevamiento indicó que desde el 2022 las transferencias de fondos a las comunas han disminuido de manera considerable. Ese año, los municipios recibieron 5,741 billones de pesos, mientras que en diciembre de 2025 obtuvieron sólo 5,232.

De esta manera, en 2023 los aportes cayeron 5,4%, en 2024 2,2% y el año pasado 1,6%.

Al respecto, el concejal radical Francisco González señaló: “Nuevamente con la gestión de Axel Kicillof caen las transferencias de fondos a los municipios e impacta de lleno en la solvencia de las diferentes comunas del interior de la Provincia, y Olavarría no escapa de ello. En el caso de nuestra ciudad, el porcentaje quizás es un poco menor a lo que sufren otros distritos, pero no deja de ser preocupante ya que es el tercer año consecutivo que sucede esto”.

“Llama poderosamente la atención cómo las transferencias crecen en algunos casos distritos del Conurbano Bonaerense, como General Rodríguez que está por encima del 10% y Marcos Paz con casi en el 15%, a diferencia de algunos distritos del Interior que sufren una caída importantísima de recursos que llegan desde la Provincia”, cerró.