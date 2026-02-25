Premios Dina Pontoni: recta final para presentar postulaciones

Hay tiempo hasta el viernes 27 de febrero inclusive para postular candidatas a los Premios Dina Pontoni, cuya XV edición se realizará el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

La convocatoria entra en su tramo final y convoca a vecinos, vecinas, instituciones y organizaciones a proponer mujeres que se destaquen por su compromiso, trayectoria y aporte a la comunidad.

También se entregará el premio “Florentina Gómez Miranda”

Además de los Premios Dina Pontoni, el Honorable Concejo Deliberante otorgará el premio “Florentina Gómez Miranda”, destinado a reconocer proyectos colectivos liderados por mujeres.

Cómo postular candidatas

La postulación puede realizarse de manera online mediante el formulario habilitado.

También se puede presentar en forma presencial en la Mesa de Entrada del Honorable Concejo Deliberante, de lunes a viernes de 8 a 13, en Alsina 2785.

El lema de la edición 2026

El lema elegido para esta edición es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”.

La consigna se alinea con la propuesta de ONU Mujeres para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2026, que promueve derribar barreras estructurales que obstaculizan la igualdad ante la justicia y garantizar derechos plenos para todas.